El mercado de la Liga Nacional se mueve de cara a una nueva temporada

Quimsa perdió varias piezas del equipo campeón de la última campaña de LNB | Foto: Matías García

Ramírez Barrios, columna vertebral de Quimsa de Santiago del Estero | Foto; Emilio Rapetti

¡Vasirani refuerza a la Fusión! 💯



⛹🏻‍♂️El pivot bonaersene Eduardo Vasirani estampó su firma y se convirtió en jugador de Quimsa para la próxima temporada. Proviene de Comunicaciones de Mercedes. pic.twitter.com/SszZjIxX9Y — AA QUIMSA (@AAQuimsa) July 14, 2023

Carlos Duro seguirá al frente de Boca, tras ser finalista de la pasada LNB | Foto: @BocaJuniors

Leonel Schattmann, una de las figuras experimentada de Boca | Foto; Emilio Rapetti

¿Juanma? ¡Sigue! 5️⃣🔥@juanmaguerrerom será uno de los bases para la temporada 2023/2024. ¡El proyecto de las formativas xeneizes sigue más firme que nunca!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/vdCQ6jN9mF — Boca Básquet (@BasquetBocaJrs) July 13, 2023

Lucas Victoriano continuará en la Gloria, que perdió a Tayavek Gallizzi | Foto: TW InstitutoACC

Cosolito jugará en Instituto de Córdoba | Foto: TW Quimsa

DE VAUGHN CONTINUA EN GIMNASIA



Gerard De Vaughn es el cuarto jugador del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima para la próxima temporada de la Liga Nacional.



El Verde logró cerrar una ficha extranjera con la renovación de contrato del pívot. pic.twitter.com/tSYO2GZ9UF — Gimnasia Comodoro (@GyECR) July 12, 2023

🏀 #LigaNacional @LigaNacional



🦑No somos el Manchester United, pero tenemos a nuestro Sir Alex....



👔15va. temporada como DT de #Platense, no importa la categoría en que juguemos.



👏 ¡Vamos por más Cholo querido!



#¡VamosCalamares🦑! pic.twitter.com/HfCGnXbEvQ — Platense Básquetbol (@basquetplatense) July 11, 2023

El Pájaro está 😀



…y nosotros también 💪🏼 pic.twitter.com/y62ZEo21cK — CASLA Básquet (@CASLABasquet) July 11, 2023

#CSM | Bienvenido Manu 😍



El base se suma al equipo para la temporada 23/24 de la @LigaNacional#VamosSanma pic.twitter.com/yOLY9UUplf — San Martín Ctes (@CSM_Corrientes) July 13, 2023

Nicolád De los Santos dejó OTC y llega a La Rioja para jugar en un equipo con pretenciones | Foto: TW Riachuelo

Los diferentes equipos de la Liga Nacional de Básquet ya están en acción para lo que será la temporada 40 de la LNB.El campeón Quimsa de Santiago del Estero, confirmó la continuidad de su entrenador,, y de su figura; pilares del título obtenido la temporada pasada.A esta base se suman las incorporaciones de, junto al escolta(U23) yEl pívot de 32 años y 2.06 metros de altura, en las últimas dos temporadas de Liga Nacional jugó en Ferro y Comunicaciones; mientras que también se desempeñó en Quilmes, Boca y La Unión.Una de las grandes apuestas de la “Fusión” estará en. El ex San Martín de Corrientes, tuvo un promedio con 9.6 puntos, 5.9 rebotes y 1.9 asistencias en la última edición, con 36 partidos en su espalda.“Estoy muy contento de llegar a un club como Quimsa, es un desafío muy importante para mí y me agarra en un buen momento de mi carrera. Las expectativas son muy altas ya que vengo a un club que pelea los dos torneos y esperemos seguir por este camino”, dijo el jugador al medio oficial del club santiagueño.Basabe tiene pasos previos en la LNB por Quilmes de Mar del Plata, Argentino de Junín y Ciclista Olímpico de La Banda.Por otro lado, desde Peñarol de Mar del Plata arriba el base. El oriundo de Olavarría de 27 años de edad promedió 9.9 puntos y 4.6 asistencias en la temporada pasada.Tras firmar el contrato con la "Fusión" el jugador bonaerense dijo: “Estoy muy contento y agradecido por llegar a una institución como Quimsa y espero sea una gran temporada para todos”.Tras perder la última final de la Liga, el Xeneize sigue con su armado para la temporada que lo tendrá disputando la Basket Champions League Americas; con la confirmación de Carlos Duró en el banco.A esta renovación se le suman la del capitánquien retorna de su préstamo tras un gran paso por San Lorenzo.El Xeneize tendrá también a, de paso reciente por Titanes de Barranquilla en el básquet de Colombia, y por Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo en la Liga Nacional.Quien acaba de sumarse a la plantilla Xeneize es un viejo conocido,. El alero oriundo de Gualeguaychú viene de actuar en el Unifacisa de la primera división de Brasil, y regresará al xeneixe, donde jugó en 2010-2011.tuvo su última participación en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, mientras que antes vistió las casacas de Quimsa de Santiago del Estero, Libertad de Sunchales, Peñarol de Mar del Plata y Central Entrerriano, entre otros.El jugador tuvo promedios de 5,6 tantos; 3,1 rebotes y una asistencia por partido en su último ciclo en la institución paulista, al cabo de 34 encuentros celebrados.El alero obtuvo dos títulos locales y otros tantos internacionales con la escuadra ‘milrayitas’, mientras que fue campeón con Quimsa en la edición 2014-2015 de la LNBEntre los relevos, Juan Manuel Guerrero seguirá siendo el base suplente, con gran proyección en el plantel que confía en él como relevo.Instituto de Córdoba confirmó la renovación de su entrenadorEl equipo que fue tercero en la última campaña se arma con apuestas para ir por las instancias finales de la 2023/24.La "Gloria" ya tenía en su plantel a, a los que se sumará la renovación de, uno de los jugadores más requeridos por varios equipos de punta en la LNB.Otros de los nombres importantes que tiene el equipo cordobés para la 2023/24 es a un jugador local,El interno de 2,06 viene de jugar en San Martín Corrientes y Regatas Corrientes, con un paso por la liga venezolana en Panteras de Miranda.Mientras que la reciente ficha con la que cuentan los dirigidos por Lucas Victoriano es, la cuarta ficha mayor.El alero, de 34 años y 1.95, viene de salir campeón con Quimsa en la pasada Liga Nacional donde promedió 8.3 puntos, 3.1 rebotes, 2.1 asistencias y 1.3 robos en 48 partidos.Los dirigidos por, por séptima temporada seguida, tendrán como misión mantener el nivel de la última campaña, en donde fueron cuartos y además no sólo ganaron la Copa Súper 20, sino que también clasificaron a la Liga Sudamericana.fue el primer renovado para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El tucumano será clave en el armado del equipo. Como segunda ficha mayor se sumadesde San Lorenzo, donde disputó su última temporada., desde Racing de Chivilcoy, será una nueva apuesta; mientras que se sumó la renovación del americanoLos misioneros apuestan por la renovación del entrenador, y cuentan con la continuidad de.El jugador del "Celeste" actualmente se encuentra jugando en Ecuador, defendiendo los colores de Club Importadora Alvarado.Otro de los jugadores que se suma es. El base que viene de jugar para Ferrocarril Oeste será parte del equipo de la provincia de Misiones.También se suma, desde Ancud de Chile en la máxima categoría trasandina y, el ex Gimnasia de Comodoro, una de las grandes apariciones de las últimas dos campañas, buscará jugar como titular en el equipo de Demti y como alero.En Platense, elserá técnico por decimoquinta temporada consecutiva. El entrenador está al frente de los equipos "calamares" desde 2009, cuando la entidad de Vicente López disputaba el torneo Federal."No somos Manchester United, pero tenemos a nuestro Sir Alex…", posteó la cuenta oficial del club, en referencia a la permanencia en el cargo del "Cholo" comparándolo con el británico Ferguson, quien estuvo 26 años seguidos conduciendo a la entidad de Old Trafford.De cara a su nueva incursión en la elite del básquetbol local, Platense retendrá en sus filas al aleroy al ala pivoteLuego de salvarse del descenso en playoffs ante Atenas de Córdoba, el “Cuervo” le renovó al alero, al basey al entrenador,Marín y Pérez -tercera renovación- son los de mayor experiencia y edad en relación con el equipo que le ganó a Atenas por 3-2 en la definición por la permanencia.El "Pájaro" Marín terminó como goleador del "Cuervo", con un rendimiento de los más relevantes, con 13.3 puntos, 4.3 rebotes; y 1.7 asistencias en la temporada pasada.Lucas Pérez aportó 8.9 puntos, 2.8 rebotes y 4.1 asistencias en 43 encuentros.Comunicaciones de Mercedes anunció la continuidad del interno(7.2 puntos, 3.8 rebotes y 1.6 asistencias) y la llegada del base estadounidense, con pasado reciente en la segunda división de Israel.El equipo “Rojinegro” ya cuenta con su flamante entrenador,de 34 años quien estará al mando del equipo para la próxima temporada.Se sumael base ex Riachuelo de La Rioja, comandará los destinos del equipo correntino y el cordobés retorna a la provincia tras su paso como juvenil, en Regatas Corrientes. “Manu” promedio 8.3 puntos y 2.6 asistencias en su última campaña.también serán parte de este nuevo proceso para los litoraleños., ya con contrato, serán otras de las caras del “Rojinegro”.Los riojanos, con Sebastián González en el banco, van por la confirmación de una última campaña en la que alcanzó los playoffs.dejó Oberá y desembarca en la Rioja. El base chubutense jugará en los riojanos, tras un regular paso por OTC.Además, los norteños renovaron ay tendrá a uno de los buenos basquetbolistas de la ú8ltima campaña: