Dirigentes políticos y sindicales rindieron homenaje a Germán Abdala a 30 años de su fallecimiento

El líder sindical Germán Abdala falleció un 13 de julio de 1993.

Los presentes en el acto

Dirigentes políticos y sindicales, junto a referentes de organizaciones sociales y derechos humanos, homenajearon la figura del histórico dirigente sindical Germán Abdala al cumplirse 30 años de su fallecimiento, donde se lo recordó como "un cuadro político integral" con un "gran compromiso".Durante el acto celebrado este jueves en la, se descubrió una placa conmemorativa en honor al legendario militante peronista,impulsado por ely aprobado por la legislatura porteña."La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires conmemora el 30° aniversario de la partida física del militante político, dirigente sindical y diputado nacional, compañero Germán Abdala", pudo leerse como leyenda al descubrirse la placa sobre el escenario.Dirigentes sindicales y colegas presentes coincidieron en recordarlo como un "gran compañero", "faro" y "guía para la formación político sindical de muchos" con una "ética gremial loable" que impulsaba el "vivir como se habla"."Germán pensaba el sindicalismo de manera integral con la política. Cuando vio que se estaba traicionando al movimiento obrero, con despidos y privatizaciones, él supo plantarse cuando no se quería plantar nadie contra el menemismo y la reforma del Estado", señaló el actualdesde el escenario.También reflexionó que la enfermedad que tuvo "se lo llevó físicamente pero, tras lo cual un auditorio colmado se paró para ovacionarlo."Es un gran referente que logró patear el hormiguero muchas veces, un sindicalista que pudo discutir mano a mano contra el neoliberalismo y desde una mirada integral, remarcó Catalano en diálogo con esta agencia.En ese sentido, elexpresó -al ser invitado a subir al escenario- que Abdala "era como un rayo" que "te avasallaba cuando hablaba" y que "convencía hasta a las piedras".. Era una persona confiable de una brillantez intelectual única", describió Depetri sobre su "amigo entrañable" y con quien le tocó trabajar cuando fue secretario general de ATE Río Turbio.Elinvitó a los presentes a recordar a Germán en "la vida militante de todos los días" y retomar su visión de "lo colectivo" como punto de partida para entender los procesos y la toma de decisiones."Es muy importante destacar a cuadros integrales como fue Germán, no sólo como cuadro sindical si no en términos de militancia política siempre en función del proyecto", resaltó en diálogo con la prensa el diputado impulsor del proyecto.Laconsideró importante que la juventud militante pueda llevar a la práctica elde un ""Germán nos enseñó que no hay solución gremial para ningún trabajador si no hay una solución política. Parte de eso es lo que estamos viviendo hoy con representantes políticos, sindicales, organizaciones sociales y de derechos humanos, esa es la esencia de ATE Capital", dijo a Télam Panissa.Del acto participaron el senador Mariano Recalde; los legisladores del FdT Claudio Morresi, Matias Barroetaveña y María Bielli; la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el coordinador nacional de la Agrupación Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, entre otras figuras públicas.Del arco sindical estuvieron presentes los secretarios generales Agustín Lecchi (Sipreba), Angélica Graciano (UTE), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Roberto Baradel (Suteba provincia Buenos Aires), Beto Pianelli (Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro), entre otros.En la primera fila pudo verse también a la, quien fue invitada al cierre del acto a descubrir la placa conmemorativa.Germán Abdaladejando un legado de construcción colectiva y coherencia para el sindicalismo argentino.El recordado militante peronista asumió la conducción de la seccional ATE de la Capital Federal con menos de 30 años, se sumó a las filas de la renovación peronista y fundó una agrupación para impulsarla en la Ciudad de Buenos Aries.Mientras avanzaba la enfermedad oncológica que padecía, Abdala se abocó, para un año después y con más de 20 operaciones en su cuerpo asistir al congreso fundador de la nueva central obrera."A mí no me va a matar el cáncer, me mataría eso sí, la tristeza, si no logramos dar forma organizativa y presencia a este fervor militante", alcanzó a pronunciar en ese cónclave.