Olmos consideró que el aumento del salario mínimo es "muy importante en monto y contenido"

Foto: Daniel Dabove.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos, realzó este jueves el acuerdo mayoritario del nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil de un 34% en tres tramos, que lo elevará en septiembre a 118 mil pesos, y lo calificó comoEn diálogo con Télam, la funcionaria laboral sostuvo que el nuevo incremento fue votado de forma", y el acuerdo fue "muy importante" en cuanto a montos y contenido, ya que para este mes esa mejora implicó un incremento de 20 puntos, dijo.", afirmó.Al ser consultada respecto de la abstención en la votación de la CTA del diputado nacional oficialista Hugo Yasky y del rechazo de la CTA Autónoma de Hugo Godoy, la ministra sostuvo que "es una interpelación para continuar trabajando para mejorar este ingreso", y aseveró que, además, ello ratificó que "existe plenamente la democracia"., añadió Olmos."Lo que rescato de Godoy y Yasky es que siempre asisten a estos encuentros y exponen sus propuestas y demandas, y siguen pensando cómo mejorar la situación", enfatizó.La funcionaria laboral reseñó que los nuevos montos impactarán sobre los ingresos de los beneficiarios del Plan Potenciar, que perciben el 50% del salario mínimo; del Programa Acompañar (víctimas de violencia) que lo cobran en un 100%; de algunos jubilados que tienen la mínima, son contributivos y no accedieron a una moratoria; de los trabajadores del seguro de desempleo y del Repro para situaciones de emergencia; y de la totalidad del personal de algunos sectores de la salud con realidad crítica.", puntualizó."Es una gran cosa no tener que laudar, lo que Trabajo tiene la potestad de hacer en caso de no alcanzarse un acuerdo. Durante la gestión macrista la cartera laboral tuvo que aplicar ese mecanismo varias veces, también para las paritarias. Este Gobierno cree en el permanente diálogo social tripartito, como lo sostiene la OIT", concluyó Olmos.La ministra había encabezado el miércoles un acto en la planta baja de la cartera laboral para descubrir una placa en homenaje a los abogados laboralistas asesinados por la dictadura militar en la llamada "Noche de las corbatas", entre ellos al padre redactor de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Norberto Centeno.