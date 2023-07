Franco Rinaldi renunció a su candidatura a legislador porteño

Jorge Macri y Franco Rinaldi. Foto: Twitter

Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 13, 2023

El politólogo Franco Rinaldi, quien quedó envuelto en un escándalo por expresiones discriminatorias, renunció a su candidatura a primer legislador porteño en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Jorge Macri para jefe de Gobierno local.Lo anunció el propio Rinaldi en su cuenta de Twitter."Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad", dijo el ahora excandidato.Y anunció que "para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño"."Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival", aseveró.Tiempo atrás, Rinaldi había hecho comentarios homofóbicos y discriminatorios a través de sus redes sociales.