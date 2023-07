La tunecina Jabeur y la checa Vondrousova jugarán la final femenina de Wimbledon

Ons Jabeur y Marketa Vondrousova se verán las caras el sábado.

El camino a la final

Marketa Vondrousova, la sorpresa del torneo / Foto. Twitter de Wimbledon

Ons Jabeur, finalista en 2022 y 2023 / Foto. Twitter de Wimbledon

Las semifinales masculinas

La checa Marketa Vondrousova y la tunecina Ons Jabeur se enfrentarán el sábado, tercer Grand Slam de la temporada, tras vencer este jueves en las semifinales a la ucraniana Elina Svitolina y la bielorrusa Aryna Sabalenka, respectivamente.Vondousova (42) venció 6-3 y 6-3 a la ucraniana Svitolina (76), quea la estadounidense Venus Williams, la bielorrusa Victoria Azarenka y también a la estrella polaca Iga Swiatek, actual número 1 del Mundo.Vondrousovaen el tercer Grand Slam de la temporada. V, mostrándose superior desde el comienzo del encuentro en la Pista Central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, para quedarse con el triunfo que lo depositó en la final al cabo de 1 hora y 16 minutos de juego.La checa, de 24 años,, además de ser la primera no cabeza de serie que luchará por dicho tí­tulo en la era abierta.Más tarde, la tunecina Jabeur (6) avanzó a, tras doblegar a la bielorrusa Sabalenka (2) por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 22 minutos de contienda.Jabeur, que perdió el año pasado la final de Wimbledon frente a la kazaja Elena Rybakina, ahoraen su duelo contra la checa Vondrousova.Este jueves, en un encuentro parejo, en el que cedió en el tie break el set inicial, en el segundo estuvo 2-4 abajo yy se quedó con la segunda manga.En el tercer y definitivo parcial,, cuando quebró y pasó a ganar 4-2 y se encaminó al triunfo con sólo mantener su saque y lograr el set por 6-3.Este viernes se jugarán las semifinales de hombres, en el primer turno del court central del All England Club se medirán el serbio Novak Djokovic (2), quien va en búsqueda de su quinto Wimbledon consecutivo, contra el joven italiano Jannik Sinner (8). A continuación lo harán el español Carlos Alcaraz, número 1 del Mundo, ante el ruso Daniil Medvedev (3).Por su parte,, el argentino Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollersdel tercer torneo de Grand Slam del año que se juega sobre césped, al vencer en semifinales a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz por 6-4 y 6-3.emplearon 1 hora y 10 minutos para doblegar a Puetz y Krawietz e instalarse por segunda vez en su carrera en la final del Grand Slam que se juega en el All England Club, en Londres, tras la anterior en 2021.Zeballos y Granollersante el binomio compuesto por el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, quienes superaron al dúo conformado por el indio Rohan Bopanna y el australiano Matthew Ebden por 7-5 y 6-4.En su camino a la final, Zeballos y Granollers vencieron en la ronda inicial a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en la segunda ronda a los franceses Arthur Fils y Luca van Assche, en octavos de final al estadounidense Robert Galloway y el sudafricano Lloyd Harris, en cuartos de final a los norteamericanos Nathaniel Lammons y Jackson Withrow, y en "semis" el mencionado triunfo ante Puetz y Krawietz., mientras que Granollers, de 37 años, ocupa el casillero 28.La final de Wimbledon les llega en la recta final de sus respectivas carreras y será la segunda en All England y la tercera como pareja ya que también jugaron el partido decisivo en el US Open de 2019.