Bullrich versus Larreta y Losada versus Pullaro: la interna de JxC se traslada a Santa Fe

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich visitó este jueves las ciudades de Rosario y Santa Fe para apoyar la precandidatura a gobernadora de la senadora radical Carolina Losada, quien mantiene una áspera disputa con su rival en la interna, el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, avalado por el jefe de Gobierno porteño y también postulante presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Santa Fe se transformaron en el escenario de la puja entre los dos postulantes a la presidencia, lo que ha nacionalizado las elecciones que también anima en el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe".La campaña se centró en el fuego cruzado y tuvo eje en las acusaciones de Losada contra Pullaro de presuntos vínculos con el narcotráfico a través del comisario Alejandro Druetta, exjefe de la División Inteligencia de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, condenado a diez años de prisión como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes.Bullrich, que este jueves firmó un documento por la seguridad con el intendente rosarino Pablo Javkin y el precandidato a ese puesto en Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se posicionó en favor de Losada, al igual que el expresidente Mauricio Macri.Del otro lado quedó Rodríguez Larreta, quien resolvió no viajar a Santa Fe para el cierre de campaña pero prometió estar el domingo por la noche en Rosario para esperar los resultados junto a Pullaro y su referencia nacional, el precandidato a la Jefatura de Gobierno porteña, Martín Lousteau.En la disputa entre Losada y Pullaro intervino la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien el miércoles en Rosario le pidió a la Justicia Electoral de la provincia que investigue si la campaña de ambos, a la que calificó de "pornográfica", fue financiada por el narcotráfico.La campaña de Santa Fe, tercer distrito electoral del país con 2.843.155 empadronados (8% del padrón nacional), ingresó en la recta final antes de las PASO del domingo y los sondeos previos no muestran una tendencia clara.Bullrich decidió apostar fuerte y marcó presencia con su visita de este jueves al firmar acuerdos para la seguridad tanto en Rosario como en Santa Fe, que buscan recrear su tarea al frente del Ministerio de Seguridad, caracterizado por la fuerte presencia de fuerzas federales.En ese marco, consideró que si bien los rosarinos son los "más perjudicados", el narcotráfico "es un problema del país y así lo tiene que tomar un Gobierno nacional".En esa línea, apuntó que "el que estamos firmando, es un convenio que, de Ushuaia a la Quiaca y de Mendoza a Buenos Aires, lo van a agradecer todos los argentinos"."Si aquí dejamos crecer el modelo de sometimiento que los narcos le quieren generar a la población a través de distintos mecanismos de lavado de activos, de control territorial, de compra y control de jueces, de fuerzas de seguridad, de políticos, esto va a avanzar en todo el territorio nacional", sentenció."Nosotros venimos a decirles que a partir del 10 de diciembre manda la ley, manda la Constitución, manda la gobernadora, manda el intendente y mandan las fuerzas que van a estar a cargo con el apoyo incondicional del Gobierno nacional", apuntó.Por su parte, Losada consideró que "si nosotros tenemos un pacto, un convenio, un compromiso entre la Nación, la provincia y la ciudad, no nos para nadie"."Y lo que queremos todos, absolutamente todos en Rosario, es poder volver a vivir en paz, es poder tener nuevamente libertad, es poder salir a la calle sabiendo que vas a volver a tu casa, es poder dormir tranquilo porque sabés que tus hijos van a volver a tu casa a dormir y con tranquilidad", afirmó.Un convenio similar firmó durante un acto en el barrio Las Flores II de Santa Fe, en ese caso con Juan Pablo Poletti, exdirector del hospital José María Cullen, quien buscará quedarse con la candidatura del denominado "frente de frentes" a la intendencia capitalina.En el acto en barrio Las Flores II, Bullrich destacó que durante su gestión al frente de Seguridad hubo "una política de firmeza que permitió bajar los homicidios y los robos, y hoy es necesario firmar un nuevo acuerdo porque se ha retrocedido".Respecto del regreso de fuerzas federales en mayor número, la postulante presidencial señaló que "todos los estudios nacionales e internacionales nos plantean la necesidad de encapsular los problemas" y consideró que frenar el narcotráfico "es fundamental para la vida de rosarinos y santafesinos, pero también para que no se extienda a otras partes del territorio, como ha sucedido en otros países".Pullaro, por su parte, cerró su campaña con una transmisión por streaming desde la localidad de Armstrong, tal como lo había hecho en campañas anteriores."Presentamos nuestro Compromiso con el Campo y sus Industrias en Armstrong, el corazón del interior productivo y una referencia nacional de la agroindustria. Vamos a impulsar las obras de infraestructura, el financiamiento y los cambios tributarios que los productores necesitan", señaló el precandidato.De todas formas, el exministro del Gobierno de Miguel Lifschitz no se apartó de su premisa y mencionó que "la seguridad es sin dudas el mayor problema que tiene Rosario, el gran Rosario y las grandes ciudades de la provincia".En tanto, la socialista Mónica Fein se mantuvo al margen de la pelea entre Losada y Pullaro, pero declaró durante la campaña que sus adversarios en las primarias "van a tener que pedirle perdón al pueblo de Santa Fe por el circo que están montando, una discusión sin sentido manejada por sus jefes porteños". La exintendenta de Rosario reivindicó su gestión al frente del Palacio de los Leones y en esa línea planteó "retomar el plan de obras que iniciamos entre 2015 y 2019 con Lifschitz".