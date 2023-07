"Están aquellos que quieren destruir todo y los que soñamos con construir", dijo Massa

Massa junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.// Foto Prensa

Los funcionarios participaron de la inauguración simultánea de cinco obras ejecutadas por el Gobierno nacional.//Foto Prensa

Precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa y el precandidato a la reelección, Axel Kicillof.// Foto Prensa

Massa, Magario, Kicillof y Katopodis.//Foto Prensa

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apuntó este jueves a la oposición al diferenciar a "aquellos que quieren destruir todo" de "los que soñamos con construir lo que falta para que la Argentina sea un país justo".Lo dijo en el partido bonaerense de San Martín, en un acto de inauguración simultánea depor el Gobierno nacionalque compartió con el gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel Kicillof; y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis."Me anoto en construir; los que quieren destruir, lastimar, están en otro lado", prosiguió Massa.Se preguntó "¿quién recoge el daño?", porque "no solamente hay que pensar cuando hablar de destruir, en qué significa destruir, exterminar, sino quien recoge el daño para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra clase media laburante".Y respondió que ", o ""Están aquellos que quieren destruir todo y los que soñamos con construir lo que falta para que la Argentina sea un país justo", abundó Massa."Defendemos la idea de unadefendemos la idea deagregó.Recordó que, "y condenó a la Argentina a discutir cada tres meses sus programas".Y afirmó que "nuestra responsabilidad es".Además, rememoró que "durante los cuatro años del gobierno anteriorse hicieron obviamente 14 en la Capital con plata de todos los argentinos; ahora estamos por suerte haciendo 32 en el Gran Buenos Aires para recuperar esos cuatro años que perdimos".afirmó.En tanto,manifestó que "en algunosy amplió: "Es cierto que mientras algunos de los candidatos de la derecha dicen dinamitar otros dicen semi dinamitar, unos dicen cero obra publica y otros dicen nada de obra pública"."Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande para bajar a tierra de qué se trata esa propuesta, que más que propuestas parecen amenazas", acotó el gobernador."A algunos de nosotros nos han acusado de hacer una campaña del miedo, que simplemente se trató en algunas oportunidades de repetir textualmente lo que escuchamos queen la Argentina:puntualizó.Para Kicillof, "la, que la quieren llevar a cero, en una política de ajuste absoluto, significa generar acceso, oportunidades, producir igualdad""Uno se pregunta ¿Qué país quieren? Porque el país que hace la obra pública para ampliar derechos es un país que también usa la obra pública para generar trabajo, esa es la donde faceta", subrayó.Y contó que "en la provincia y en el país, en una gestión de tres años y medio, con un año y medio de pandemia,"Hablan de campaña del miedo, en términos personales no es campaña del miedo, a mí me da miedo esta campaña" y "que vengan a aplicar el ajuste más salvaje del que tengamos memoria", expresó Kicillof.Y continuó: "Me han acusado de campaña del miedo por citar a alguna dirigente de la oposición que decía que esos ajustes traen represión, esa represión muertes; lo dijo así textual" y "por eso no tengo problemas en decirlo, y eso, violaciones a los derechos humanos".Por su parte,afirmó que "después del 10 de diciembre nuestro Gobierno va a seguir terminando todas las obras que están iniciadas, porque si ganan ellos las obras se paran, ya la vivimos cuatro años".Y refirió que las obras podrán hacerse "si gobierna el peronismo, porque "sino nuestra gente lamentablemente va a tener cuatro más años de frustración".El ministro aclaró que "no es campaña del miedo" sino que ""Estamos muy convencidos de que tenemos mucho para defender, para contar y para mostrar", añadió.Según Katopodis,, se va a hacer como hace el peronismo,mano a mano en cada localidad con cada vecino y cada vecina, contándoles que Argentina vamos a construir en los próximos cuatro años"."Sabemos en qué país y en qué provincia creen ustedes, sabemos que lo vamos a hacer, que se va a concretar y va a ser para todos", sostuvo.Katopodis remarcó que "hay millones de argentinos que todos los días salen a laburar y a levantar este país, y esa es la fuerza con la que tenemos que salir a militar todos y todas, a la altura de ese esfuerzo".Y destacó "lo que van a dejar estos dos tipos, van a dejar la vida, van a dejar todo es esta campaña, y eso nos llena de mucha fuerza, de muchas ganas, de mucho compromiso, para jugar a fondo, para trabajar como nunca para que el peronismo siga gobernando la Argentina y nuestra gente pueda vivir feliz".