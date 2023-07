La Corte Constitucional y el Tribunal Electoral dejaron a Arévalo en el balotaje

El candidato Bernardo Árevalo fue ratificado para el balotaje. Foto AFP

Tenemos claro que la intención de los actos ilegales e inconstitucionales que estamos viviendo son para evitar nuestra participación en segunda vuelta.



No lo lograrán. La voz del pueblo y la democracia prevalecerán. 🌱#GuatemalaEsSemilla#ArévaloPresidente pic.twitter.com/gXrcQ2S4u8 — Bernardo Arévalo de León 🌱 (@BArevalodeLeon) July 13, 2023

Sandra Torres encabezó la primera vuelta. Foto AFP

Nos solidarizamos con el pueblo de Guatemala, queremos elecciones libres! pic.twitter.com/4Ig4JiOy0w — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) July 13, 2023

El camino para que el candidato a la presidencia de Guatemala por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, participe en la segunda vuelta pareció quedar este jueves despejado por la ratificación de su presencia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la decisión de la Corte Constitucional (CC) de otorgar un amparo a favor del partido y habilitar entonces que siga el proceso.Las dos decisiones chocan con el fallo del miércoles de un juzgado que le quitó la personería jurídica a Semilla y puso en duda, de esa manera, la participación de Arévalo en el balotaje del 20 de agosto, en el que debe enfrentarse con la postulante de Unión Nacional por la Esperanza (UNE), Sandra Torres.El TSE tenía hasta este jueves para ejecutar el fallo del Séptimo Juzgado penal que, a pedido del Ministerio Público (MP), suspendió la personería de Semilla, pero, en cambio, reafirmó su "compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía” y dejó en claro que “respetando la voluntad ciudadana” habrá balotaje el 20 de agosto entre Arévalo y Torres.Arévalo, en tanto, que el miércoles por la noche había definido a la decisión judicial como “un golpe de Estado técnico”, este jueves dio una conferencia de prensa para aclarar que Semilla “no se va a distraer por estos actos ilegales por parte de este grupo corrupto", por lo que dio por hecho que seguirá la campaña.El candidato citó a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para remarcar que “no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión”.En su recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el Movimiento Semilla fue también en esta línea: argumentó que el fallo del juez Fredy Orellana infringió la ley guatemalteca, que establece que "no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado".Semilla, como se lo conoce popularmente, pidió a la CC no permitir que el TSE se vea obligado a acatar órdenes ilegales.Horas después, la CC otorgó el amparo provisional y ordenó al TSE continuar el proceso electoral, aunque dejó en claro que la decisión es “sin perjuicio de la persecución penal que compete al Ministerio Público”.O sea, que la causa por presuntas irregularidades en Semilla puede seguir adelante sin que eso obligue a correr al partido del balotaje.El fiscal del MP que promovió el caso dijo que hay sospechas de que Semilla afilió a unas 5.000 personas falsificando su letra y firmas.El fiscal, Rafael Curruchiche, ordenó este jueves un allanamiento de la sede del Registro de Ciudadanos, encargado del padrón electoral.Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) criticaron la decisión judicial, que también fue cuestionada por los empresarios de Guatemala.Tras resolver impugnaciones durante cinco días, el TSE ya había ratificado el miércoles los resultados de la primera vuelta del 25 de junio, con Torres como primera y Arévalo como segundo, así como el balotaje presidencial de agosto.Al hacer el anuncio, los jueces del TSE dijeron que desconocían los términos del fallo conocido poco antes sobre el Movimiento Semilla, y el MP dijo que el TSE tenía un plazo legal de 24 horas -hasta este jueves- para ejecutarlo.En ese contexto, ni los jueces del TSE ni representantes del MP dijeron taxativamente el miércoles si Arévalo podrá participar del balotaje con la personería jurídica de su partido suspendida, pero el nuevo comunicado de las autoridades electorales y el fallo de la CC sí lo ubican en esa segunda vuelta.“Ante cualquier intento de interferir en el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el TSE se asistirá de la plena vigencia del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución”, subrayó el tribunal.Cuando el panorama estaba todavía confuso, la candidata de UNE, Torres, rival de Arévalo, anunció que suspendía su campaña en solidaridad con los votantes."Quiero anunciar como candidata presidencial que, en protesta por la situación político electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto (el 25 de junio), en solidaridad con la voluntad popular, porque debe respetarse la expresión que la gente dio en las urnas", informó Torres en una conferencia de prensa.La exprimera dama dijo que se solidarizaba también “con los votantes de Semilla” y remarcó que UNE no se quiere “aprovechar de una situación inestable como la que está viviendo el país”. “Yo quiero competir en igualdad de condiciones; es una situación difícil, complicada", agregó.Estados Unidos había expresado el miércoles por la noche su beneplácito con la oficialización del balotaje y sus protagonistas por el TSE, pero expresado también su preocupación por las "amenazas" a la democracia en Guatemala por las maniobras judiciales contra el partido de Arévalo."Estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del @MPguatemala (Ministerio Público) a la democracia electoral de Guatemala", escribió en Twitter el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols."Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes", agregó.Este jueves el Departamento de Estado fue más tajante, antes del fallo de la CC, al advertir que la revocatoria del estatus de Semilla “pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca”."EEUU está profundamente preocupado por el intento del Ministerio Público de revocar el estatus legal del partido Semilla en medio del proceso electoral. Tomamos nota de la amplia gama de voces de la sociedad guatemalteca que han expresado su preocupación de que las acciones del Ministerio Público violan la ley electoral de Guatemala y las protecciones constitucionales básicas”, avisó el Departamento de Estado.La misión de observación electoral de la OEA en Guatemala, en tanto, dijo este jueves que estaba preocupada por la "judicialización" de los comicios.La OEA reafirmó su respeto "a la voluntad popular expresada por el pueblo guatemalteco el pasado 25 de junio" y manifestó su "profunda preocupación por la judicialización de este proceso", informó la agencia de noticias Europa Press.La UE se sumó este jueves a los reclamos y dijo que la acción promovida por Curruchiche "en pleno proceso electoral, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas".En un comunicado, el bloque europeo exhortó a que "los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo".