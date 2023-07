Estudiantes y docentes del Lenguas Vivas protestaron por la presencia de ratas y alacranes

Docentes, alumnos y padres protestaron por las malas condiciones higiénicas y edilicias del Lenguas Vivas / Foto: Pepe Mateos.

, entre las que se encuentran la presencia de alacranes y ratas en el establecimiento, al mismo tiempo que denunciaron que el gobierno gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplazó a la directora de esa institución, Maridé Fernández Clavero.Entre las principales problemáticas, se encuentran, techos que se caen, y propuestas vacías como las ACAP (Actividades de Aproximación), junto con la reducción del presupuesto para educación pública", indicaron desde el Centro de Estudiantes Lenguas Vivas (CELV) a través de un comunicado."Basta de persecución política",y "¿Persiguen a lxs docentes y no a los alacranes?", fueron los principales reclamos que se leían en las pancartas colgadas alrededor del colegio, conocido popularmente como "Lengüitas", mientras se realizó la conferencia.En diálogo con Télam, Marisabel Grau, secretaria pedagógica de la asociación docente Ademys que participó de la actividad, explicó que en la escuela, y alacranes significativamente en esta, pero también en otras, aunque el Gobierno de la Ciudad no hace en ningún caso, una política seria de desratización".A su vez, remarcó que "también venimos reclamando que haya un mayor presupuesto educativo y una mejora salarial docente, ya que desde el 2005 al 2021A estos principales reclamos,ya que "se la responsabiliza por la situación de salud de un estudiante, cuando desde la escuela se llevaron adelante todas las medidas que hay que realizar". "Esto tiene que ver con una persecución política porque la escuela es estigmatizada como una escuela donde hay demasiada politización", agregó.Grau sostuvo queEstamos diciendo que en estas condiciones no podemos iniciar normalmente las clases", en relación al reinicio de las actividades luego del receso de invierno.Por su parte, Francisco Molina, secretario gremial del CELV, dijo que "las reiteradas apariciones de alacranes ponen en peligro y en riesgo la vida de un montón de alumnos,y también están en el comercial a la noche y el terciario".Asimismo, sostuvo que la directora desplazadapor parte del Gobierno de la Ciudad", que "tiene un trasfondo político".Mientras que Andrea Pardo, madre de un estudiante de 4to. año de esa escuela, acompañó la medida para reclamar, "la cuestión de los alacranes, las ratas y la falta de calefacción"."En este caso, donde el presupuesto de la Ciudad es el mismo que en Madrid (España)Estamos pidiendo por mayor presupuesto o incluso que no se subejecute", aseguró.Finalmente, destacó que se está, "Toda esta problemática es una situación triste y violenta", concluyó, sintetizando el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas.