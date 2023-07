Rossi: "La derecha viene por los derechos de los trabajadores y de las mujeres"

Rossi advirtió sobre la necesidad de "mantener las fuentes laborales y las paritarias que hoy superan a la inflación" / Foto: Prensa.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, señaló este jueves queRossi afirmó que desde el oficialismo se defiende un modelo de "distribución del ingreso" que busca "defender los logros del movimiento obrero".Al participar, Rossi destacó que "el mundo del trabajo es la base de la pirámide para pensar la sociedad" y remarcó la necesidad de defender los “logros que fue consiguiendo el movimiento obrero organizado, y que tienen que seguir vigentes”."Nosotros estamos defendiendo un modelo que tiene que ver fundamentalmente con la distribución del ingreso", subrayó el jefe de Gabinete.Y agregó: "La elección de Presidente merece ser pensada, porque se elige por cuatro años que van a ser muy importantes para la Argentina. Hay que tener claro que la derecha viene por los derechos. Vienen con la intención de terminar, entre otros, con los derechos de los trabajadores y de las mujeres, que fueron conseguidos por la lucha de los argentinos".Además hizo referencia a las propuestas de la oposición que pretende de dolarizar la economía: "No crean que los que causaron los problemas los van a poder resolver.".En ese sentido, expresó: "No hay espejitos de colores, no hay diagonales. Hay que hablarle con la verdad a los argentinos y decirle qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, y qué es lo que va a pasar. Y sobre todas las cosas decirle a los argentinos que no crean en espejitos de colores"."Cuando te dicen 'vamos a ir más rápido de lo que fuimos la vez anterior y no utilizaremos planes amortiguados, sino que iremos con decisiones abruptas', te están diciendo que van a destrozar todo", aseveró Rossi.En ese sentido, señaló que las diferencias entre los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y Milei "es el largo de la mecha, el largo de la dinamita, pero la dinamita está puesta en este lugar. Explotamos todos nosotros. Explota la Argentina".Tanto"No fueron capaces ni siquiera de ponerse contentos por un hecho trascendente para la Argentina como fue la inauguración de ese gasoducto", espetó el precandidato.Y señaló:Por otra parte, Rossi destacó que "nosotros les estamos planteando a los argentinos que el 2024 será un gran año donde no vamos a tener los problemas de este año de los 20.000 millones de dólares que nos faltan por la sequía"."Nosotros con reservas en el Banco Central vamos a poder bajar bien la inflación. Es mentira que el año que viene tiene que ser un año de sacrificio, sino el 2024 será bueno en cuanto exista un gobierno que privilegie la distribución del ingreso", completó.Posteriormente el Secretario General de la Federación Argentina de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, en diálogo con Télam demostró apoyo a "la candidatura de Massa-Rossi porque el gobierno anterior nos sacó el ministerio de Trabajo y de Salud”.“Este Estado nunca ha estado ausente con los trabajadores a pesar de la pandemia y demás. Y estamos convencidos que en el 2024 bajará la energía y hoy con 21 provincias presentes en este congreso y más de 40 gremios por eso apostamos a esta formula presidencial", resaltó el referente sindical.También se refirió a la reconversión de las energías renovables y advirtió sobre la necesidad de "mantener las fuentes laborales y las paritarias que hoy superan a la inflación".