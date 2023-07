Lula propuso destinar los edificios abandonados en las ciudades para vivienda popular

Mesmo encontrando uma máquina pública totalmente desmontada, voltamos a investir no povo pobre desse país. Com o novo Minha Casa Minha Vida, as famílias com renda de até dois salários mínimos poderão voltar a concretizar o sonho da casa própria. Com muito mais subsídio do governo… pic.twitter.com/lXLp1skz59