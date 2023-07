Internaron a una persona por consumir carne de cerdo con triquinosis en Neuquén

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite a través del consumo de alimentos contaminados.

"La cartera sanitaria indicó, a través de un comunicado, que tres menores de edad y once personas adultas de esa localidad "consumieron chacinados y/o salazones de elaboración propia de carne de cerdo con triquinosis", por lo cual una de las personas adultas "se encuentra internada con cuidados generales"

y control ambulatorio por presentar síntomas tras haber consumido carne de cerdo con triquinosis en la localidad neuquina de Centenario.La cartera sanitaria indicó, a través de un comunicado,de esa localidad "consumieron chacinados y/o salazones de elaboración propia de carne de cerdo con triquinosis", por lo cual una de las personas adultas "se encuentra internada con cuidados generales".Asimismo, detalló que, mientras que las cinco restantes no presentaron síntomas.El organismo provincial señaló que "a través de la investigación del alimento al que estuvieron expuestas dichas personas,y agregó que "desde el inicio de la sospecha se llevaron adelante las acciones pertinentes, tanto por parte del personal de salud local como de las áreas de Epidemiología, Bromatología y Salud Ambiental de la cartera sanitaria y las Zonas Sanitarias Metropolitana y I".Además, el Ministerio informó que se encuentray alimentaria en la investigación, que aún continúa su curso.Por último,(chorizos, salamines y todo producto que se consuma sin cocción), que no tengan etiqueta de origen y habilitación bromatológica.que afecta a las personas al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos, elaborados con carne de cerdo o de algunos animales silvestres (como jabalíes, por ejemplo), que contienen larvas musculares viables de Trichinella.De esta manera,o derivados, sin estudios o incorrectamente analizadas para su apto consumo.Es importante destacar que(color, olor o sabor), por lo que la triquinosis no puede evidenciarse a simple vista en el campo ni en los productos alimenticios derivados.