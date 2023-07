Argentina ya conoce los horarios del Preclasificatorio Olímpico

Argentina será local, en búsqueda del Clasificatorio Mundial rumbo a París 2024 | Foto: CAB

📣 El primer paso para el sueño olímpico será en 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 🇦🇷



🏀La capital santiagueña será sede del Preclasificatorio Olímpico de las Américas del 14 al 20 de agosto en busca del boleto al Preolímpico Mundial de 2024.



📢 ¡Horarios confirmados del Preclasificatorio Olímpico de las Américas en Santiago del Estero!



👉 Argentina jugará sus primeros dos juegos en el Estadio Ciudad y cerrará la fase de grupos en el Vicente Rosales



Muy pronto más info sobre las entradas🎟️



🇦🇷 Esta será la Preselección Masculina rumbo al Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas 🔜



🏀 El staff encabezado por Pablo Prigioni convocó a 16 jugadores



🗓 Los entrenamientos comenzarán el 15 de julio en La Nucía, Alicante



Argentina será sede del torneo que da un cupo para uno de los cuatro Clasificatorios Mundiales para los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrará del 14 al 20 de agosto.Mientras la Selección comenzará su preparación en La Nucía, Alicante en España, en lo que será su preparación para el Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas.Argentina, en la provincia de Santiago del Estero, será parte del Grupo A y tendrá como rivales de la primera fase a los seleccionados de Cuba, Panamá y Bahamas.Mientras que Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia compartirán el "B".-Lunes 14 de agosto - 22:10hs – Argentina vs Panamá – Estadio Ciudad-Miércoles 16 de agosto - 21:10hs – Argentina vs Bahamas – Estadio Ciudad-Jueves 17 de agosto - 22:10hs – Argentina vs Cuba – Estadio Vicente RosalesEl calendario de partidosEl seleccionado argentino de básquet, dirigido por Prigioni, jugará el 14 de agosto frente a Panamá en el Estadio Ciudad.Dos días después, desde las 21-10, el seleccionado local chocará ante Bahamas, en el Estadio Ciudad.Mientras que el último juego de la primera ronda será en el Vicente Rosales de La Banda, frente a Cuba.EL TORNEOLos dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.La Confederación Argentina de Básquetbol anunciará oportunamente la información referida a la venta de entradas.