Cruise insiste con salvar al cine industrial poniendo el cuerpo en "Misión imposible 7"

Hayley Atwell y Tom Cruise, juntos en "Misión Imposible: Sentencia mortal".

Trailer "Misión Imposible: Sentencia mortal"

La nueva entrega de la saga recurre, una vez más, a las acrobacias.

Tom Cruise, sin dobles de riesgo, hace piruetas con las motocicletas.

La acción, y las motocicletas, también protagonistas del nuevo episodio.

La primera parte de, la séptima entrega de la franquicia protagonizada y producida porunto a su habitual colaborador, el director, configura una vertiginosa experiencia de cine de acción y la película con mayor presupuesto de la exitosa saga (), al presentar recursos que buscan contrastar con tanques de similar talla, más centrados en efectos generados por computadora.A través de una superproducción que no escatima en absolutamente nada, Cruise encarna otra vez a Ethan Hunt, el agente especial de la Fuerza Misión Imposible, rol que le dio la mayor notoriedad en su extensa trayectoria de más de cuatro décadas, quien debe enfrentarse a una prácticamente todopoderosa inteligencia artificial que se vuelve en contra de la humanidad.Desde producidos tiroteos en el desierto de Arabia, pasando por una persecución arriba de un Fiat 500 en Roma hasta una increíble secuencia arriba de un tren o escenas con moto en el Arco del Triunfo parisino, cada momento de adrenalina de la película es comandado por Cruise con gran versatilidad, a pesar de que la trama involucra múltiples puntos de acción simultáneos.Originalmente diseñada para sabotear los sistemas digitales, la "Entidad", un proyecto de inteligencia artificial, se rebeló y se infiltró en los sistemas militares y redes de inteligencia del mundo, por lo que las grandes potencias están compitiendo para evitar el sabotaje y hacerse con el control de la "Entidad", que se encuentra con las dos mitades de una llave a la que Hunt deberá acceder.La película tiene destacadas actuaciones decomo aliados de Hunt para hacerse con las dos mitades de la llave, además del regreso deen el rol de Ilsa y la incorporación deen el papel de Grace, una ladrona con mucha destreza que se suma a la misión.El elenco se completa conCruise, que se convirtió en el último tiempo en un productor con una causa, ya demostró con "Top Gun: Maverick" ser un baluarte del cine industrial hecho como se hacía antes y pensado para que el público vuelva masivamente a los cines, tras el fenómeno de la pandemia que expandió geométricamente el streaming.Es por eso queEsta primera parte de "Sentencia mortal" () es lo suficientemente extrema y espectacular como para representar lo más arriesgado que ha hecho Cruise, lo cual no es decir poco.Para el primer día de rodaje de la película en septiembre de 2020, Cruise se subió a una motocicleta Honda CRF 250 y la manejó hasta saltar al vacío con una rampa en la montaña Helsetkopen en Noruega, a 1.200 metros, precipicio por el que cayó previo a abrir un paracaídas a 150 metros del suelo.Luego, el actor, en ese entonces de 58 años, se levantó y lo hizo de nuevo siete veces para garantizar que la escena quede perfecta, luego de planear y ensayar la acrobacia durante un año en 500 lanzamientos en paracaídas y 13 mil saltos en moto.La cantidad de secuencias de acción de la séptima entrega de "Misión imposible" es inabarcable, al punto queCruise, que pareciera creer tener la misión de salvar al cine de sí mismo, busca enfatizar tanto despliegue y riesgo para rivalizar con las demás superproducciones, que explotan más los efectos visuales computarizados, y ve a la tecnología como una amenaza existencial para la industria, al punto de que el villano de su nueva película es la inteligencia artificial.explicó el director del filme, que viene asociándose con Cruise hace 16 años como productor y realizador de sus proyectos.McQuarrie, que se ganó un lugar en la industria con el guion de "Los sospechosos de siempre" (1995), confirmó que la segunda parte de "Sentencia mortal" no terminará la saga y que ya están desarrollando ideas para próximas entregas.