Primera marcha "No Binarie": por la "igualdad de derechos para todas las identidades"

Además del lema principal, la movilización tiene 22 subconsignas, entre ellas campo optativo y abierto de género en todos los registros. Foto: Diego Araoz.

Foto: Diego Araoz.

La concentración será a partir de las 15 en la Plaza del Congreso

Este viernes se realizará la primera "Marcha No Binarie" bajo la consigna "real reconocimiento e igualdad de derechos para todas las identidades", convocada por más de 20 organizaciones de la diversidad."La marcha nace desde la necesidad de visibilizar algunos de los reclamos de la comunidad no binaria, que muchas veces no hay tanto espacio en las grandes marchas (LGBTIQ+) porque reúne a muchas identidades", dijo a Télam Ari Lorenzo.Lorenzo integra Folclore por Todes, una de las agrupaciones de la Comisión Organizadora de la Marcha No Binarie (COMNBi).La concentración será a partir de las 15 en la Plaza del Congreso, donde habrá una feria y un recital. Posteriormente, a partir de las 17.30 partirá de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos la marcha que dará la vuelta al edificio del Parlamento y a la Plaza del Congreso.Además del lema principal, la movilización tiene 22 subconsignas, entre ellas campo optativo y abierto de género en todos los registros (de identidad) y actualización de los sistemas registrales públicos y privados para el respeto de las identidades no binarias."Estamos necesitando que el campo de género (en los documentos que consignan identidad) sea abierto y optativo: abierto porque hay personas que quieren escribir su propia identidad y ahora no lo pueden hacer, y optativo porque hay personas que no quieren escribir nada ya que con el número de documento es ultra suficiente", señaló Lorenzo."Y también estamos pidiendo una actualización de los sistemas registrales tanto en lo privado como en lo público, porque en estos momentos un trámite que es simple con otro documento, está muy difícil hacerlo si tenés el documento con la X porque no hay nada actualizado todavía", agregó.