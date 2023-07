Catamarca se prepara para vivir la "Fiesta Nacional e Internacional del Poncho"

Se viene la fiesta de invierno más importante del país.

Catamarca se prepara para celebrar desde el viernes la 52 edición de la tradicional, que este año recibirá a más de 550 artesanos y espera ser visitada por más de un millón de personas que podrán disfrutar además de una exposición de piezas arqueológicas de shows de las principales figuras del folklore como El Chaqueño Palavecino, Soledad, Luciano Pereyra o Los Tekis, y del pop como Diego Torres, Ciro y Los Persas o Callejero fino, entre otros.Los organizadores confirmaron que para la inauguración se espera la presencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, también precandidato a la presidencia por Unión por la Patria.La denominada, que en 2022 fue recorrida por más de 930 mil personas, comenzará a las 17 de este viernes en el Predio Ferial Catamarca y se extenderá hasta el domingo 23 de julio."Estamos encaminados a una fiesta, que no me cabe duda va a tener muy buena repercusión tal cual fue la edición del año pasado", dijo a Télam el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello.Además, remarcó que los organizadores y participantes de la Fiestas estaban"El gran desafío que tenemos es mejorar lo que se hizo el año pasado, trabajamos para eso", dijo el funcionario.Durante las 10 jornadas que durará la fiesta, 550 artesanos y productores, entre provinciales, nacionales e internacionales de los diferentes rubros artesanales, estarán exponiendo sus creaciones en los distintos en stands de los pabellones del Predio Ferial Catamarca, a los cuales se podrá acceder como todos los años de manera libre y gratuita.En esta línea, Brunello indicó que "este año vamos a tener más superficies cubiertas para poder albergar a los artesanos y emprendedores".A su vez, eltendrá nuevamente un lugar destacado en la diagramación de la fiesta y recibirá como expositores a 35 diseñadores catamarqueños que apuestan por la creatividad y la innovación, con una impronta de autor.Otro de los sitios dispuestos para los visitantes es el Patio de la Provincias, un espacio federal inaugurado el año pasado, que se afianza en esta edición en la que habrá música, gastronomía y atractivos turísticos de todo el país, ofreciendo un recorrido por la diversidad cultural y paisajística de Argentina.Una de las novedades de este año en la fiesta vendrá de la mano de la Dirección Provincial de Antropología, que inaugurará la, una mirada milenaria de la vida en Catamarca.La exposición constará de una selección de piezas arqueológicas de toda la provincia, las cuales se hallan resguardadas en su repositorio y usualmente no son accesibles al público por cuestiones de preservación y conservación.En tanto, los más chicos tendrán también su espacio especial en la fiesta, para ello, la organización pondrá en funcionamiento el "Espacio Infantil" donde funcionará una kermés con diferentes juegos recreativos que van a incluir pintacaras, maquillaje artístico, ta te ti gigante, básquet, metegol, plaza blanda y juegos lúdicos con animaciones a los que se sumarán, cada jornada, distintos números artísticos.También los visitantes podrán disfrutar de la presentación de artistas musicales de primer nivel en el escenario del festival como Luciano Pereyra, Soledad, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Dúo Coplanacu, Destino San Javier, Roxana Carabajal, Mariana Carrizo, Sergio Galleguillo, El Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Juan Fuentes y, por primera vez en el escenario del Poncho, Ciro y Los Persas, La Delio Valdez, Diego Torres, La Konga, MYA y Callejero Fino.Para acceder a los números que se presenten en el escenario mayor los visitantes deberán abonar entradas que van desde los 5 mil a los 100 mil pesos.En referencia a las novedades que este año propone el evento cultural más importante de los catamarqueños, Brunello señaló que "este año un hecho saliente es que vamos a tener la fábrica de alfombras, cosa que el año pasado no pudimos, porque no tuvimos la posibilidad de abrirla en tiempo y forma. Este año ya está funcionando, así que el turista podrá mirar como nuestras tejedoras hacen esas hermosas alfombras que son reconocidas a nivel nacional", afirmó.Finalmente, Brunello se mostró expectante de poder superar la cantidad de visitas que la fiesta cosechó durante 2022., concluyó Brunello.