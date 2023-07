Demichelis tiene los once preparados para la foto del campeonato

Foto: Osvaldo Fantón.

El entrenador de, tiene los once jugadores disponibles para la foto del equipo campeón que puede hacerse realidad cuando salgan a jugar el sábado a las 19 ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Más Monumental, por la fecha 25ta. de la Liga Profesional.De confirmarse el festejo antes del encuentro, para el entrenador será un hecho inédito en el semestre pues es la primera vez que repite un mismo equipo en tres partidos consecutivos; triunfo contra Colón 2-0; empate sin goles ante San Lorenzo; y el sábado ante Estudiantes de local, y ya como campeón si es que Talleres no le gana mañana de visitante a Huracán., solo jugaron hasta el momento contra Independiente en la fecha 13ra, con triunfo por 2-0, y los mencionados ante Colón y San Lorenzo, por lo que si juegan el sábado serán apenas cuatro las presentaciones de esa formación en 34 partidos.Este dato estadístico demuestra las dificultades que tuvo Demichelis para encontrar el equipo y tener regularidad en cada una de las líneas que se fueron alterando por lesiones, por retoques tácticos y por algunas suspensiones.Al punto que al equipo con diseño táctico de 4-2-3-1 recién lo utilizó de arranque en el partido que le ganó a Lanús 2-0, en la fecha 7ma., aunque en la formación estaba Salomón Rondón, Robert Rojas de lateral y José Paradela de volante.En cuanto a la defensa también hubo cambios al punto que utilizó en total 17 formaciones diferentes, aunque la que integran Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz es la que más jugó, con 8 partidos, y es la que se afianzó de titular en lo últimos encuentros solo con el ingreso de Rojas cuando se lesionó el primer central.Los dos volantes centrales, Enzo Pérez y Aliendro, y los enganches "Nacho" Fernández, Barco y De la Cruz también tardaron en afirmarse, ya que por ejemplo el volante uruguayo arrancó el semestre en recuperación por una lesión y Aliendro recién encontró regularidad después del partido ante Boca.Por eso jugadores como Agustín Palavecino, Paradela o Pablo Solari aparecen con más de 20 partidos jugados en lo que va del semestre y en muchos casos de titulares, en especial en la primera parte del torneo.Finalmente, el caso de Beltrán es muy simbólico porque hasta el 7mo. partido de la temporada había sido titular una sola vez -contra Arsenal con derrota 2-1 y salió a la hora de juego-, no había convertido y solo tenía sumado los minutos finales que le deban un acumulado de menos de un partido completo.Hay otros jugadores que están en la lista de los que más jugaron y no estarían en la foto del equipo campeón, como son los de Andrés Herrera, Miguel Borja o Santiago Simón, quienes tuvieron buenos pasajes de rendimiento que los llevaron a ser parte de formaciones titulares en partidos clave.Así las cosas para este equipo de River que hoy se entrenó en el predio de Ezeiza y que mañana luego de la práctica quedará concentrado para ver Huracán-Talleres por TV, y jugar el sábado frente al "Pincha".En este sentido, el gran tema que debe decidir el técnico Demichelis será la lista de concentrados que se conocerá recién mañana por la noche, ya que de ahí se desprenderá quien puede ir al banco y sumar minutos en el posible partido del título.Jugadores de peso como Jonatan Maidana, quien arrancó de titular el semestre; o Emanuel Mammana, quien jugó partidos claves como ante Boca; las promesas del club como Franco Alfonso y Claudio Echeverri, son algunos de los nombres que disputarán un lugar en esa lista.Lo mismo sucede con los jugadores que vienen de lesiones y están en la etapa final de sus recuperaciones, quienes se esfuerzan para no perderse ser parte de la plantilla de la fiesta, como David Martínez, Bruno Zuculini y Matías Suárez.Por último, Demichelis no puede dejar de planificar por el tema de los festejos, ya que el miércoles próximo tiene el cruce mano a mano con Talleres de Córdoba por la Copa Argentina, y luego debe empezar a pensar en los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán en las primeras semanas de agosto.