“La fórmula que encabeza Sergio Massa será la más votada en las PASO”

Sobre el rol de la oposición

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, vaticinó que la coalición oficialista tendrá una “buena” performance en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y vaticinó que “la fórmula que encabeza Sergio Massa será la más votada” en esos comicios.“La realidad indica que con Sergio (Massa) encabezando la fórmula presidencial, las perspectivas electorales de UxP son mejores que las que teníamos antes. Es claro que con esta fórmula de síntesis se derrotó al pesimismo que había. Ahora, el peronismo tiene una buena oferta electoral. Vamos a hacer una buena PASO porque la fórmula que encabeza Sergio será la más votada”, afirmó Rossi en declaraciones a Radio 10.En ese sentido, el jefe de Gabinete agregó que “se logró una fórmula de síntesis mayoritaria que despertó un gran interés y además generó una alta expectativa” en el electorado.Ante algunas críticas de militantes kirchneristas que presentan resistencia a votar a Massa, Rossi pidiócon el ministro de Economía que en 2019 decidió "renunciar a su precandidatura (presidencial) para integrarse al Frente de Todos (FdT) y encabezar la lista de diputados nacionales por ese espacio en la provincia de Buenos Aires."Cuando sucedió eso, creo que las diferencias del pasado quedaron ahí, y se metabolizaron. Massa fue un muy buen presidente de la Cámara de Diputados y luego cuando asumió en el Ministerio de Economía con el apoyo de todos los sectores del FdT. Lo que pasó, pasó”, apuntó.Y continuó:No obstante, el funcionario evaluó queen las filas del FdT, y admitió que un sector de la coalición hubiera preferido que "el candidato de síntesis" hubiera sido el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro o el dirigente social Juan Grabois, precandidato que se medirá con el titular de la cartera de economía en las PASO."Creo que todos entendemos que la política tiene un dinamismo propio. Se generan condiciones para el surgimiento de diferencias y también se provocan condiciones que aparezcan las convergencias. No se puede obviar el contexto en la política”, explicó.A la hora de analizar el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en UxP, Rossi señaló que la exmandataria "sigue ejerciendo el liderazgo" en el oficialismo., el dirigente santafesino manifestó que “un mérito" que fue el de "mantener a todos unidos dentro del FdT"“Seguramente, la gestión de Sergio será una segunda parte de este gobierno de coalición con características de la impronta que Sergio que le pondrá a la gestión. Argentina tendrá en los próximos años la necesidad de sostener un dialogo, cualquiera sea el resultado de las elecciones. Habrá en el Congreso fuerzas muy equilibradas. Se necesitará consenso y los acuerdos para avanzar en algunos temas”, apuntó.Sobre si continuará al frente de la Jefatura de Ministros, el precandidato a vicepresidente adelantó: “Voy a hacer lo mismo que haga Sergio. Preferiría que Sergio siga como ministro de Economía”.Al criticar a la oposición, el exministro de Defensa aseguró que “la moderación de Juntos por el Cambio quedó diluida en sus posiciones más extremas”.“Hasta ahora, la oposición no explicó nada. Nunca explicaron porque gobernaron tan mal. No tienen propuestas. Lo único que dicen es que van a sacar derechos a los trabajadores, a las mujeres y las diversidades sexuales”, sentenció.Rossi enfatizó que desde la oposición “no dicen cómo van a resolver la inflación. Solo dicen que van a ajustar y devaluar, por lo que van a solucionar la inflación con más inflación y pobreza”.