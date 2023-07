Fortunato, De Almeida, Milone y Di Iorio, las cuatro árbitras argentinas en el Mundial

Laura Fortunato (Foto AFP).

Laura Fortunato (Foto AFP).

Mariana de Almeida.

Daiana Milone (Foto AFP).

Salomé Di Iorio (Foto AFP).

Las argentinas Laura Fortunato, Mariana De Almeida, Daiana Milone y Salomé Di Iorio fueron designadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA para dirigir el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, entre el 20 de julio hasta el 20 de agosto.Fortunato será una de las 33 árbitras principales que tendrá la Copa del Mundo; De Almeida y Milone integrarán el grupo de 55 árbitras asistentes; mientras que Di Iorio formará parte del equipo de VAR. El FIFA Team One, equipo arbitral de video, está compuesto por 19 miembros y por primera vez en la historia se seleccionaron seis mujeres para formar parte, entre ellas Salomé.Fortunato tiene 38 años. Es profesora de Educación Física y árbitra internacional desde 2010. Estuvo en Francia 2019 y volverá a ser la única representante argentina entre las juezas principales.En el último Mundial arbitró el partido de la fase de grupos en el que Estados Unidos (después campeón) goleó 13 a 0 a Tailandia.Entre otros encuentros, dirigió la final de la Copa Libertadores 2021, la final de la Copa América y en los Juegos Olímpicos de Tokio.Mariana De Almeida (40 años) era periodista y empezó a hacer el curso de árbitra para complementar la carrera en el 2000. Se entusiasmó y desde entonces no paró: su primer torneo FIFA fue el Mundial Femenino Sub 20 2012. Después pasaron el Mundial de Canadá 2015, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Mundial Femenino Sub 17 en 2018 y el Mundial de Francia 2019 (integró el equipo VAR de la final). A nivel masculino dirigió Copa Libertadores (Racing contra Nacional de Montevideo en septiembre de 2020) y el Mundial de Clubes en Qatar 2021. Su marido Javier Uziga también es árbitro asistente profesional.Daiana Milone, de 34 años, profesora de educación física y oriunda de Lanús, fue asistente en partidos de Copa Libertadores, Superliga Argentina y ahora tendrá su primera experiencia en un Mundial FIFA de mayores.Milone jugaba al fútbol en el barrio pero por herencia familiar (es hija del exárbitro Juan Milone) se metió en el arbitraje. Desde los 18 que entró a la AFA para dirigir equipos juveniles y femeninos. Después llegó la reserva de primera de hombres, la C y la D, donde se enfocó de lleno en ser árbitro asistente.Salomé Di Iorio, abogada y docente de la UBA, tiene 42 años. La oriunda de Quilmes comenzó en la AFA en 2001 y es árbitra internacional desde 2006. Participó en Juegos Panamericanos 2011 y 2015, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial Femenino de Canadá 2015. Ahora especializada en VAR, dirigirá su segundo Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023 como una de las seis mujeres en el equipo de Video Assistant Referee.Di Iorio forma parte del plantel de árbitros VAR de la LPF, Libertadores y Sudamericana masculinas. También estuvo presente en la final de la Copa Libertadores Femenina 2021.