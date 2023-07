"El planeta sobrevivirá, pero las formas de vida actuales pueden no hacerlo"

El martes pasado eljunto alpara la Historia de Ciencia presentaron en una conferencia de prensa alcomo elque demuestra científicamente que la Tierra se encuentra en“El anuncio del lago Crawford en Canadá como el sitio preferido para marcar la época del Antropoceno es importante ya que, si es ratificado por la Comisión Internacional de Estratigrafía, actuará como un punto de referencia para los científicos que estudien esta época”, señaló a Télam-Confiar el investigadordesde la ciudad inglesa de Southampton.Para el AWG - el grupo de investigación interdisciplinario que funciona como una subcomisión dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía (CIE) y se dedica a reunir evidencia científica sobre el tema- , este lago es “donde el registro geológico del Antropoceno se puede ver con mayor claridad, de los 12 sitios en todo el mundo que fueron evaluados por el Grupo”.“Los marcadores creados por el hombre, como radionúclidos artificiales, partículas de combustión, poblaciones bióticas modificadas o contaminantes orgánicos que se encuentran en las capas sedimentarias en el fondo del lago Crawford, no sólo son testigos de la longevidad y la escala del cambio planetario causado por el hombre a una resolución anual. La historia del lago también es emblemática de las dinámicas socioeconómicas y las historias violentas que siguen impulsando el Antropoceno”, señalaron los investigadores en un comunicado.Y explicaron que “las capas (...) del lago Crawford cubren siglos de cambios en el medio ambiente local, incluido el impacto botánico de la agricultura a pequeña escala practicada por las comunidades indígenas en los siglos XIII al XV y la tala y la molienda que tuvieron lugar con la llegada de los europeos pobladores coloniales en el siglo XIX”.“Sin embargo -describieron- el cambio más fundamental ocurrió a mediados del siglo XX con una rápida expansión industrial en la región indicativa de las tendencias globales y coincidiendo con las primeras consecuencias de las pruebas de armas atómicas y termonucleares”.Cundydescribió a Télam-Confiar que “se ha propuesto que el Antropoceno marque el período en que los humanos se convierten en una influencia dominante en el clima y el medio ambiente del planeta”.“Su inicio -sostuvo- propuesto a mediados del siglo XX, marca el punto en el que nuestro impacto planetario pasó de regional a global, debido a la Gran Aceleración (un aumento dramático, continuo y aproximadamente simultáneo en una amplia gama de medidas de la actividad humana desde la década de 1950)”.El especialista aseguró que “podemos ver los impactos de esta Gran Aceleración, a través de cambios físicos, químicos y biológicos, en los materiales geológicos que se acumulan en todo el mundo”.“Estos cambios -añadió- forman la base de la propuesta de que nuestras actividades han cambiado el Sistema de la Tierra hasta tal punto que hemos dejado atrás la época geológica actual, el Holoceno, y hemos entrado en una nueva época geológica: el Antropoceno”.“El hecho de que hayamos cambiado la naturaleza del registro geológico en todo el mundo es importante, se ratifique o no el Antropoceno como una nueva época geológica, nuestras actividades están cambiando el Sistema de la Tierra a un nuevo estado climático y ambiental”, sostuvo.“Por eso -sostuvo- las medidas para reducir nuestra huella ambiental, reducir las emisiones de CO2 y desarrollar una sociedad más sostenible son tan importantes para limitar este cambio y desacelerar la Gran Aceleración. El planeta mismo sobrevivirá a los cambios que le estamos infligiendo, pero nuestras formas de vida actuales pueden no hacerlo”.