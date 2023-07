Hackers chinos habrían accedido a correos electrónicos del Gobierno de Biden

Según Microsoft, destrás del hackeo se encuentra un grupo llamado Storm-0558, con sede en China.

Antony Blinken / Foto: AFP.

Piratas informáticos con sede en China violaron las cuentas de correo electrónico de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, y el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió a su homólogo chino, Wang Yi, que los responsables deberán rendir cuentas.Esta aparente campaña de espionaje tuvo como objetivo obtener información sensible, según comunicados del gigante tecnológico Microsoft y de la Casa Blanca recogidos por la cadena de noticias CNN., indicó la compañía en una publicación de su blog, en la que agregó que ya venían investigando el asunto desde el 16 de junio por "actividades de correo anómalas".Microsoft no identificó los objetivos de los ataques, pero un vocero del Departamento de Estado dijo que la entidad había "detectado actividades anómalas" y tomado "medidas inmediatas para proteger" sus sistemas, informó la agencia de noticias AFP.Según el diario The Washington Post, las cuentas de correo electrónico vulneradas fueron desclasificadas y "el Pentágono, la comunidad de inteligencia y cuentas militares de correo electrónico no parecen estar afectados".Sin embargo, el periódico informó el miércoles queBlinken, por su parte, le hizo saber a China que los piratas informáticos deberán rendir cuentas, según reveló un alto funcionario norteamericano que habló bajo condición de que se preserve su identidad.Blinken, que se reunió con Wang Yi hoy en Yakarta, Indonesia, "dejó claro que", indicó la fuente.En la publicación en el blog corporativo de Microsoft, Charlie Bell, vicepresidente ejecutivo de la compañía, dijo que estiman que "este adversario se concentra en espionaje, como obtener acceso a los sistemas de correo electrónico para la recopilación de datos de inteligencia"."Este tipo de adversario motivado por el espionaje busca abusar de las credenciales y obtener acceso a datos localizados en sistemas sensibles", dijo el ejecutivo.Microsoft sostuvo queEl consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se refirió al ataque informático en una aparición ayer en el programa Good Morning America de la cadena ABC y resaltó que había sido detectado "bastante rápido"."El asunto aún está siendo investigado, así que lo dejo allí porque estamos recopilando más información en consultas con Microsoft y continuaremos informando públicamente a medida que sepamos más", agregó el alto funcionario.El senador estadounidense Mark Warner, presidente de la comisión sobre Inteligencia del Senado, dijo que el panel estáLa revelación de este ataque de piratas informáticos se produce luego de los viajes a China de Blinken, y de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y del derribo por parte de Estados Unidos de un globo de vigilancia vinculado al gigante asiático.