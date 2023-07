Un equipo con más jugadoras en el exterior y que se dedican a ser futbolistas full time

Foto Laura Lescano.

Foto Victoria Gesualdi.

Foto Victoria Gesualdi.

El seleccionado argentino femenino de fútbol llegará por primera vez a un Mundial con un plantel íntegramente profesionalizado, en el que todas sus futbolistas viven del fútbol o por lo menos se dedican casi en un 100% a ser jugadoras.La mayoría de las futbolistas de la selección está en ligas extranjeras, que siguen teniendo mejor nivel que la Argentina. En el plantel actual, nueve jugadoras actúan en el medio local -UAI Urquiza (2), Boca (2), Rosario Central (2), River, Estudiantes de Buenos Aires y Huracán- yDel plantel del Mundial de Francia 2019, diez futbolistas de las 23 jugaban en el exterior (ocho en la liga de España, una en Francia y una en Colombia) y 13 estaban en el fútbol argentino -UAI Urquiza (6), Boca (2), River (2), Central (2) y Sol de Mayo- que recién comenzaba un proceso de semi-profesionalización.Justamente en aquel año mundialista, en 2019, Claudio Tapia -el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- anunció la profesionalización del femenino, que comenzó con ocho contratos por plantel, equivalentes a lo que cobraban los jugadores de la Primera C., en un logro que surgió en un contexto de lucha por mejores condiciones por parte de las futbolistas acompañadas por movimientos feministas.No hay que ir demasiados años para atrás para recordar la situación en la que estaban las futbolistas que representaban a la Argentina y lo que tuvieron que pelear para dejar de ser ninguneadas o directamente excluidas de un deporte que históricamente fue para hombres.En septiembre de 2017, mediante una carta pública, la Selección femenina anunció un paro hasta que se solucionaran los "problemas estructurales". Los pedidos eran básicos: el pago de viáticos, una cancha de césped natural para poder entrenar y descanso en un hotel cuando tuvieran que viajar ya que, por ejemplo, en un amistoso contra Uruguay, en Montevideo, las jugadoras debieron dormir en el micro hasta la hora del partido porque no tenían dónde quedarse.Mientras el equipo estaba por debutar en el cuadrangular final de la Copa América 2018 en Chile, las futbolistas del seleccionado se enteraron mediante las redes sociales que la camiseta iba a ser presentada por una modelo y no por una jugadora, a diferencia de lo que ocurría en el equipo masculino, para el que Lionel Messi exhibía la nueva indumentaria oficial de Rusia 2018. En respuesta, el plantel se sacó la foto de equipo haciendo el gesto del Topo Gigio para "ser escuchadas".Eso ya no pasa.(en infraestructura, equipo médico y técnico, condiciones de viajes y entrenamiento) y sus sponsors. La marca que viste a los seleccionados diseña camisetas exclusivas para las jugadoras argentinas, que presentan las propias futbolistas. Messi también lució la casaca alternativa (inspirada en la serranía de Hornocal) en un video de presentación de la Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda 2023 en apoyo a la Selección femenina., en las últimas temporadas las futbolistas compitieron en todas las ventanas FIFA para ganar roce.El tercer lugar logrado en la Copa América de Colombia, con la remontada ante Paraguay en el partido por el último boleto mundialista (las argentinas perdían 1-0 y finalmente se impusieron 3-1), significó el momento más importante del 2022 para la selección que tuvo a la delantera Yamila Rodríguez -exBoca, hoy jugadora del Palmeiras de Brasil- como goleadora del torneo continental., de no tanto repliegue y de ir a buscar el arco rival a pesar de las desventajas físicas en relación a las potencias.Después de la Copa América 2022 en julio en Colombia, el seleccionado enfrentó como local a Canadá (0-2) y Polonia (2-2) en octubre; a España como visitante (derrota de 0-7); a Chile (4-0) y Nueva Zelanda (victorias de 2-0 y 1-0) en febrero en el país oceánico; y a Venezuela en la Argentina (1-1 y 3-0) en abril. El último amistoso de preparación será contra Perú, este viernes a las 20.30, en el partido bonaerense de San Nicolás.