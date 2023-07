Steven Soderbergh, la vigencia de un creador de éxitos

Salvo actuar, Soderbergh se desempeña en casi todos los rubros cinematográficos: productor, guionista, director de fotografía, editor y director. (Foto AFP)

El 14 de enero último Steven Soderbergh cumplió 60 años, pero este multifacético y prolífico artista proveniente de una familia de origen sueco, nacido en Atlanta y radicado en una Nueva York, ciudad donde ha filmado buena parte de sus historias, no parece tener ninguna intención de frenar su arrasadora carrera: de hecho, no para de estrenar tanto películas (en febrero pasado presentó) como series (esta semana lanzó).En 1989, con apenas 26 años, Soderbergh consiguió lo que muy pocos directores logran en toda su carrera: ganar la consagratoria Palma de Oro del Festival de Cannes, y encima con una ópera prima como, rodada en solo cuatro semanas, con un presupuesto insignificante (poco más de un millón de dólares) y con unos por entonces muy jóvenescomo protagonistas.Desde entonces, rodó más de 30 largometrajes (sin incluir cortos, videoclips, comerciales y episodios de distintas series) y media docena de series como, las magistrales dos temporadas de" (2014 y 2015), ambientadas en el hospital Knickerbocker de Nueva York a principios del siglo XX; el thriller(2018); y, la historia de las inimaginables implicancias del secuestro de un adolescente en pleno Manhattan con un elenco integrado por, Dennis Quaid, CCH Pounder, Timothy Olyphant y Zazie Beetz, cuyos dos primeros episodios sobre un total de seis ya están disponibles en la plataforma de streamingLa filmografía de Soderbergh alterna pequeñas y arriesgadas producciones independientes (en muchos casos las rodó en los últimos tiempos incluso con teléfonos celulares) con otras películas de gran presupuesto y pletóricas de figuras pensadas para un público muy amplio como(1998),(2000),(2000),(2006) y la trilogía conformada por(2001),(2004) y(2007). En esos y otros films trabajó con estrellas como George Clooney, Julia Roberts, Benicio Del Toro, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Catherine Zeta-Jones, Al Pacino, Don Cheadle y Cate Blanchett.De hecho,(protagonista de “La estafa de los Logan” y de las tres entregas de “Magic Mike”) y hasta(con quien hizo, sobre los Panama Papers; yrodada a bordo de un crucero) lo acompañaron en distintos momentos de una carrera en la que hizo prácticamente de todo: desde ayudar a concretar decenas de proyectos ajenos tanto para cine como para televisión hasta producir una entrega de los premios Oscar, pasando por ocuparse de la cámara y la dirección de fotografía de cada una de sus propias películas bajo el seudónimo de Peter Andrews. Soderbergh tiene fama de rodar rápido, barato, bien y de conseguir siempre muy divertidos y relajados climas de trabajo. Mucho más no se puede pedir en un set de filmación.Pese a que(lo llegó a anunciar de forma pública pero al poco tiempo siempre retomaba la actividad a pleno), a esta altura ya no hay género en el que que Soderbergh no haya incursionado al menos una vez en sus casi 35 años de carrera: biopic (muy libremente inspirada en la vida y la obra del escritor checo;, sobre el excéntrico pianista y showman Liberace; el díptico sobre el Che Guevara o “Erin Brockovich”, sobre la activista medioambiental), deporte (es sobre el mundillo del básquet profesional de la NBA), comedia, policial, acción, western, terror, ciencia ficción, film noir, cine catástrofe y hasta una remake de(2002), que el ruso Andréi Tarkovski también había rodado 30 años antes a partir de la novela de Stanislaw Lem.Buena parte de la producción más mainstream de Soderbergh se desarrolló con financiamiento del grupo Warner-HBO y, por lo tanto, es en el servicio de streaming HBO Max donde se puden ver series comoy la flamante, así como películas como, la popular trilogía de; y la también recienteSin embargo, Soderbergh tuvo un breve paso por Netflix, estudio para el cual rodó dos largometrajes:Luego volvió a su “casa”, HBO Max, donde -fiel a su estilo- no para de generar nuevos, diversos y siempre estimulantes proyectos.