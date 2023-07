Marchan contra la reforma de Morales y exigen la libertad de los detenidos en Humahuaca

Foto: Edgardo Valera

Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas.



La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas. pic.twitter.com/gIkdMwXVzs — CELS (@CELS_Argentina) July 13, 2023

"Exigimos que cese la persecución de los compañeros en lucha. Arriba los derechos, abajo la reforma"

Sindicatos docentes y otros sectores estatales de Jujuy, agrupados en la Intergremial y la Multisectorial, se movilizan hoy por el centro de Jujuy en rechazo a la reforma constitucional en el marco de un paro por 24 horas y para exigir la libertad de las personas detenidas ayer por la policía en Humahuaca.La medida de fuerza es impulsada, entre otros, por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales junto a otras organizaciones sindicales y sociales."Exigimos que cese la persecución de los compañeros en lucha. Arriba los derechos, abajo la reforma", es la consigna impulsada por la Multisectorial contra la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado en la Legislatura provincial.La movilización, según explicaron voceros gremiales.El miércoles,, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otros organismos de derechos humanos.En esos procedimientos, fueron detenidas al menos tres personas -dos trabajadores municipales y un estudiante- acusados de "sedición", "privación ilegítima de la libertad", "lesiones graves", los cuales fueron alojados en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.En el marco de la jornada de paro, los docentes reclaman que no se modifique en ninguno de sus términos el Estatuto del Docente sin su consulta y participación, al señalar que "la reforma de la Constitución nueva no contempla como lo hacía la Constitución de 1986 el respeto por la totalidad de los derechos consagrados en el artículo 67".En su última asamblea, el Cedems aprobó "estrategias jurídicas" contra el texto constitucional que generó diversas expresiones de rechazo, entre ellos, el sector de los trabajadores estatales y de las comunidades originarias que mantienen al menos diez cortes de ruta en la provincia tras violentas represiones policiales, detenciones de manifestantes y numerosos heridos.Sostienen que "el procedimiento de reforma de la Constitución provincial no garantizó la participación plena" del sector, sin poder acceder en su momento al anteproyecto de ley.El reclamo abarca los descuentos de los días de paro, un salario básico de 100 mil pesos y exigen la recategorización de todos los cargos administrativos escolares con la premisa de que "ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra".Además, ratificaron el pedido por hora cátedra de 6666,66 con actualización según el índice de inflación mensual y de la canasta básica.