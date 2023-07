El estatuto del personal militar

El presidente de la República, Alberto Fernández, al pronunciar el pasado lunes su discurso en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas y felicitar a sus dos ministros de Defensa, el actual Jorge Taiana y su antecesor y presente Jefe de Gabinete de ministros Sergio Rossi, anunció el envío al Congreso de la Nación, del proyecto de nueva legislación del Personal Militar.La Ley del Personal Militar constituye la norma jurídica que define la forma y modos en que se desarrolla la profesión castrense de un modo análogo al que el Estatuto del Docente ordena para los maestros y profesores. Sin embargo, el texto vigente fue sancionado el 19 de julio de 1971 bajo la dictadura de la “revolución argentina” en la presidencia del teniente general Alejandro Lanusse. Es el, absurdamente denominado, decreto-ley 19101, que durante más de medio siglo permaneció – y permanece – vigente aunque sufriera 174 modificaciones de diversos tipo porque en su texto se permitía que las Fuerzas la reglamentaran por su cuenta, lo que originó diferencias y contradicciones.El ministro Taiana convocó a un grupo de nuevos redactores integrado por los ex ministros -kirchneristas – Nilda Garré y Agustín Rossi- y el ex funcionario Horacio Jaunarena – radical- y a un conjunto de especialistas militares y civiles. El resultado es este nuevo proyecto que el Presidente someterá al Congreso, aunque las posibilidades de que sea tratado en este áspero años electoral sean reducidas.Lo fundamental del texto es que se organiza de acuerdo a los principios de gobierno político de la Defensa de acuerdo a la Constitución Nacional, compromiso con los Derechos Humanos y acción militar conjunta. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Defensa, la reglamentación de la ley será integral y no sectorial por cada una de las Fuerzas y el régimen del personal militar será adecuado a la nueva normativa de Defensa Nacional y al nuevo régimen del Sistema de Justicia Militar.El proyecto habilitará mecanismos claros para el desarrollo de la carrera profesional habilitando el pasaje de soldado voluntario a suboficial y de suboficial a oficial subrayando el principio de capacitación continua, igualdad de oportunidades, mejora de carreras y mejora profesional. Se plantea también la incorporación de un capítulo acerca de la trayectoria educativa profesional.Una característica significativa del proyecto es el derecho a la conciliación de la vida profesional y la familiar, afectada en muchas ocasiones por los traslados geográficos.Se incorpora la indemnización por fallecimiento o incapacidad permanente total o parcial por actos de servicio en tiempo de paz- definiéndose el “acto de servicio” que estaba definido en el derogado Código de Justicia Militar.En relación con la presencia de la mujer en las FFAA y las diversas cuestiones de género se plantea una orientación fijada por la Constitución Nacional, los instrumentos de Derechos Humanos presentes en los tratados de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina. Se reiterará en el texto el respeto a los principios de igualdad y no discriminación alguna por razones de etnia, pensamiento y opiniones políticas y religiosas, posición económica, características físicas o cualquiera condición personal. También se anota el respeto a la intimidad personal e identidad de género y la autorización para que las denuncias por violencia de género sean realizadas sin acudir a la vía jerárquica.Se garantiza el derecho a la asistencia médica previsto en el sistema de sanidad militar y su extensión al grupo familiar, lo que incluye las necesidades de salud sexual y reproductiva.Este nuevo texto, redactado de manera singular por encima de los enfrentamientos partidarios y recogiendo la amplia y dura experiencia del medio siglo pasado, ubicaría a la profesión militar argentina en un alto nivel jurídico el que, junto al sensible proceso de mejora salarial en marcha en el presente año, plantea un horizonte de renovación en el mundo de la Defensa Nacional.