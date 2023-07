Crece el repudio a Morales por "la violación de la autonomía universitaria" en Jujuy

"La actitud de Morales nos recuerda a lo peor de nuestra historia"

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, repudió las "amenazas" que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, formuló contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara -que depende de esa institución- y consideró que esas expresiones "son violatorias" de la autonomía que deben tener las casas de altos estudios.



"La actitud de Morales nos recuerda a lo peor de nuestra historia. Hay un compromiso de las autoridades de la UBA de defender el Centro Universitario de Tilcara. En las próximas horas viajaré a Jujuy para acompañar a los trabajadores, porque necesitan mucha contención", señaló Manetti en declaraciones a la radio AM 750.



A través de un comunicado, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudió también el miércoles de forma "enérgica" las declaraciones de Morales, sobre los trabajadores del Centro Universitario Tilcara y lo acusó de emitir "amenazas persecutorias".



El decano recordó que "en la entrevista televisiva Morales sostuvo que "la mayoría de los trabajadores incentivan los cortes" y "sabemos quienes son, tenemos la identificación".



En tanto, consultado sobre la posibilidad de expropiación de los terrenos del Centro Universitario de Tilcara, Manetti consideró que eso "no va a ocurrir porque sería meterse en autonomía universitaria", y afectar el trabajo que se desarrolla "en un el sitio arqueológico que fue cedido a la UBA en 1949".



"Se han expresado una cantidad de trabajadores de quienes representan a todas las universidades nacionales, distintos gremios, docentes, investigadores. Esto es importante señalarlo como un modo de repudiar pero denunciar la situación terrible que viven nuestros trabajadores y en particular el pueblo jujeño", observó.



El decano también manifestó que "son horas donde se está viviendo mucha angustia, miedo y nos preocupa la integridad física y emocional de los trabajadores".



