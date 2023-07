Kreplak: "El Qunita garantiza un kit con elementos para una crianza con derechos"

en declaraciones radiales el ministro de Salud bonaerense destacó la universalización del Programa Qunita. /Foto: archivo Eva Cabrera.

La entrega de cuna so moisés

Respuesta a las críticas de Vidal

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, destacó este jueves que, al tiempo que aseguró que permite "mejorar" la calidad de atención de embarazadas y bebés en los primeros meses de cuidado."El Plan Qunita es importante para el Sistema de Salud porque trae todos los elementos necesarios para el nacimiento y los primeros meses de vida de un bebe y porque, dijo el ministro en declaraciones a radio Provincia.Comentó que a partir de la universalización de programa, anunciado el lunes pasado por el gobernador Axel Kicillof,, y que garantiza un kit con todos los elementos para una crianza con derechos".Agregó que se entrega a "los más vulnerables en términos socioeconómicos" ya que los beneficiarios son "las familias que no cuentan con obra social", y que la cobertura sanitaria "es brindada exclusivamente por el Estado y además los progenitores no tienen empleo registrado".El titular de la cartera sanitaria bonaerense detalló que "como en la AUH hay que garantizar la escolarización, el control de salud y las vacunas -para percibirla-, acáPara el funcionario eso es "lo que nos permite garantizar la articulación entre los primeros niveles de atención de la salud, que son los centros que están a cargo de los municipios, con maternidades municipales y provinciales, y el nacimiento en las mejores condiciones".Por otra parte, se refirió a la entrega del "moises o cunita de madera" que se distribuye y aclaró:"Cuando el bebé duerme con otras personas en la misma cama y con poco espacio. Porque allí no solo puede ser aplastado sino también asfixiado con las sábanas, la ropa o el cuerpo de algunos que duermen con él. Por eso tener un espacio para dormir seguro es uno de los elementos centrales", señaló.Y precisó:Asimismo, Kreplak calificó de "fake news" las críticas que recibió el programa "porque cuando hicieron la judicialización, durante el gobierno de Cristina Fernández y luego del de Mauricio Macri, primero denunciaron hechos de corrupción pero no hubo ninguno, luego intentaron decir que era de baja calidad; cuando el diseño de este programa recibió premios internacionales"."Todo eso que dijeron era persecución judicial para intentar herir la figura de Cristina, pero nada de lo que se dijo tiene que ver con la realidad" , subrayó.Al ser consultado sobre las críticas de la exgobernadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, al área de la Salud, Kreplak, dijo:En esa línea, aseguró que desde que asumieron la gestión "incorporamos a muchos trabajadores de la salud. Entre ellos 1.800 médicos y unos 2.500 enfermeros. Tenemos más médicos y pediatras que cuando asumimos, esto es un dato objetivo".Por último, se refirió a la situación epidemiológica del Streptococcus del grupo A, la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas, luego de que la cartera sanitaria nacional confirmara en lo que va del año unos 118 casos."Hay que hacer hisopado de fauces a tiempo, cuando hay dolor de garganta solo, sin mocos y con placas blancas es importante ir al médico para hacer el hisopado a tiempo. Esto permite alertar al sistema de salud y dar el antibiótico a tiempo", concluyó.