Valdés dijo que si Robles no concurre a Diputados "debe intervenir la fuerza pública"

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés aseguró este jueves que Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "de Juicio Político de la Cámara de Diputados y advirtió que, de no hacerlo, tendrá que"Robles debe declarar en la comisión, y si no deberá intervenir la fuerza pública. No tiene ninguna causa en su contra, porque las hizo cerrar rápido", aseguró Valdés, en referencia a la convocatoria del asesor de Rosatti a la comisión de Juicio Político prevista para el 1 de agosto, a la que se citó además al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D Alessandro.En declaraciones a la TV Pública, el diputado del FdT sostuvo que (Horacio), en referencia a los chats que trascendieron en los que se podría comprobar una relación entre ambos funcionarios.Valdés hizo referencia además a la exposición ante la comisión de la exsecretaria de Provincias Silvina Batakis, que participó de las audiencias con las provincias donde se analizó el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el porcentaje de coparticipación.Para el legislador,"Le preguntamos si había estado Silvio Robles en esas reuniones, aunque no figuraba en las actas, y ella dijo que sí.", se preguntó Valdés.Por otro lado, el diputado se refirió a la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño por JxC y dijo que "las constituciones están hechas para ser cumplidas"., sostuvo."Hay un precedente del Tribunal Superior de la Ciudad sobre Adrián Pérez de la Coalición Cívica, que quiso ser candidato a jefe de Gobierno. Era funcionario nacional por lo cual vivía en CABA durante la semana y los fines de semana en Azul y el tribunal no le aceptó su candidatura por no tener residencia habitual permanente e inmediata durante los últimos cinco años anteriores a la elección. Ahora Mahíques hace todo al revés aunque la Constitución es la misma", aseveró Valdés.