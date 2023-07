Cerruti: "Le pedimos a la oposición que vaya a trabajar al Congreso"

Cerruti: "La oposición está paralizando el Congreso desde principios de año".

Cerruti: "Necesitamos que la oposición se siente a las bancas. Foto Prensa Senado.

La negociación con el FMI

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió a la oposición que "con un carácter democrático y republicano vayan al Congreso a trabajar y se sienten en las bancas", tras la frustrada sesión de ayer en el Senado."Necesitamos que la oposición se siente a las bancas. Ayer una vez más, la oposición se ausentó en el Senado para aprobar leyes importantes. La oposición está paralizando el Congreso desde principios de año. Volvemos a pedirles que, con su carácter democrático y republicano, vayan al Congreso, el lugar donde tienen que estar y vayan a trabajar, a votar a favor o en contra de las leyes que necesita la ciudadanía", dijo la vocera en conferencia de prensa de este jueves en la Casa de Gobierno.El miércoles, la sesión del Senado, en la que estaba previsto debatir los ascensos de 75 jueces, fiscales y defensorías y una decena de proyectos de ley vinculados a temas sanitarios y de educación, se frustró debido a la falta de acuerdo entre los bloques políticos para dar el quorum requerido.Los miembros del interbloque del oficialismo que preside José Mayans bajaron al recinto de sesiones pero no consiguieron el número de 37 senadores presentes para abrir la sesión, y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) decidió no presentarse a debatir.El FdT esperaba contar con los votos de senadores del bloque Unidad Federal como Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) pero éstos no se presentaron, así como tampoco el habitual aliado, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilnek.Cerruti, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se va a demorar lo que se tenga que demorar, para que estén preservados los intereses de la Argentina".Cerruti también sostuvo que los datos de las consultoras y "algunas provincias" sobre la inflación "nos permiten pensar que estamos en un sendero de descenso" y relativizó un presunto desacople respecto de otros países que "tuvieron índices que subieron el triple y ahora están bajando, como están bajando en la Argentina".Asimismo, minimizó las subas en la cotización del dólar en el mercado informal y dijo que "el equipo económico está monitoreando la situación"."Lo que dilata las negociaciones" con el Fondo Monetario Internacional "es la defensa del Gobierno argentino" de lo que considera "lo que es mejor para la Argentina", e insistió con que, lo que se busca, es "un acuerdo que no afecte el crecimiento y la distribución"."El equipo de Ministerio de Economía continúa con las negociaciones con el FMI, tratando que el organismo entienda las especiales características de la región y el país en particular", expresó Cerruti en referencia tanto a los efectos de la sequía como a "la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y este gobierno tiene que ir tratando de ver cómo convivir con esa pesada herencia".