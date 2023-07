LeBron James confirmó que seguirá la próxima temporada en la NBA

LeBron en los premios ESPYS. / Foto: AFP.

, LeBron James,, luego de haber dejado trascender en mayo pasado que podría llegar a retirarse."El día que no pueda darlo todo, estaré acabado. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy", dijo James con una sonrisa, mientras era aplaudido por los asistentes a la gala en el Dolby Theatre hollywoodiense en donde se entregaron los premios ESPY, que otorgan la cadena deportiva ESPN.ante los Denver Nuggets en los playoffs por un global de 4-, señaló ESPN."Ya veremos qué pasa de ahora en adelante. No lo sé. Tengo mucho que pensar, para ser honesto, sobre si seguir adelante con el básquet", dijo James en la conferencia de prensa posterior al último partido ante Denver, en el que logró 40 puntos y 10 rebotes sin descansar un solo minuto.El jugador siempre ha declarado su intención de seguir en la liga hasta jugar con su hijo Bronny, quien puede ser seleccionado en el Draft de 2024.Este miércoles, James recibió el galardón ESPY por erigirse la pasada temporada como el mayor anotador de todos los tiempos de la NBA, superando el récord de Kareem Abdul-Jabbar.