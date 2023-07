La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudió los dichos de Gerardo Morales

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repudió este miércoles de forma "enérgica" unas recientes declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre los trabajadores del Centro Universitario Tilcara (CUT) de esa institución universitaria y lo acusó de emitir "amenazas persecutorias".



A través de un comunicado, la facultad cuestionó los dichos que Morales pronunció el lunes pasado durante una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, en la que el mandatario provincial acusó a "los empleados" del CUT de "incentivar el corte (de ruta) en Tilcara" y aseguró "tener la identificación" de todos ellos.



Además, la institución de la UBA objetó que el precandidato a vicepresidente haya advertido sobre la posibilidad de "expropiar" las instalaciones del CUT, una sede de esa facultad que cuenta con varios inmuebles, espacios y predios de relevancia histórica, entre ellos el sitio arqueológico 'Pucará de Tilcara'.



En su respuesta a Morales, desde Filosofía y Letras subrayaron que "las acciones de los trabajadores y trabajadoras del Centro Universitario Tilcara señaladas por Morales" promueven por el contrario "la misión social" de la universidad, que está contemplada "en el título 3 del estatuto universitario" y "en particular en su artículo 76".



También detallaron que el artículo 76 del estatuto establece que una de las funciones de la universidad es "estimular actividades que contribuyan al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia".



En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno de Jujuy confisque propiedades de la UBA, desde Filosofía y Letras alertaron que "las palabras esgrimidas por el señor gobernador (por Morales) respecto a una posible expropiación de las instalaciones del CUT atentan contra el principio de autonomía universitaria".



Y recordaron que ese principio está protegido por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución, donde al enumerar las atribuciones del Congreso se establece que el Parlamento debe garantizar, entre otras cuestiones, "la autonomía y autarquía de las universidades nacionales".



En otro tramo de la declaración, la entidad universitaria citó algunas de las frases pronunciadas por Morales en la entrevista televisiva y las catalogó como "amenazas persecutorias" dirigidas a los trabajadores del CUT como también a la propia institución.



Entre esos dichos, según reprodujo la facultad, el gobernador declaró que si la UBA no contestaba un planteo hecho por él sobre "los (empleados) de la Universidad de Buenos Aires que están acá en Tilcara", en alusión al CUT, "vamos a expropiar".



"Esos (por los trabajadores del centro universitario de esa localidad de la Quebrada de Humahuaca) son los que incentivan los cortes. No todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Ponían las camionetas de la Universidad para llevar (gente al corte)", señaló Morales en esa entrevista.



En esa oportunidad, según el comunicado de la facultad, el mandatario también manifestó: "Todos esos (por los empleados del CUT) están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de imponer el orden".



Finalmente, en el pronunciamiento de la institución académica recordaron que a 40 años de la recuperación democrática el "deber" de la UBA pero también del "Gobierno Provincial de Jujuy" es "promover el respeto por la libertad de expresión, los derechos humanos de la sociedad en general y de sus trabajadores en particular".