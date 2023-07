Kicillof en Chacabuco: "Donde hay necesidades, hay obligaciones de quienes gobernamos"

Kicillof entregó títulos de propiedad gratuitos en Chacabuco. VER VIDEO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que "donde hay necesidades hay obligaciones de quienes gobernamos", al encabezar la entrega de 127 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Chacabuco."Aun después de todo el esfuerzo que han hecho para poder acceder a la vivienda, muchas familias bonaerenses no cuentan con las escrituras que acreditan la propiedad sobre sus casas", sostuvo Kicillof en el acto realizado en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina.Y señaló que "este es un problema que impide el acceso al crédito para seguir progresando y dificulta el legado en beneficio de las próximas generaciones".Por eso, destacó que "pusimos a la Escribanía General de Gobierno al servicio de nuestro pueblo y"Con el trámite además se establece a las viviendas comopara que no puedan ser embargadas y se condonan todas las deudas del impuesto inmobiliario", añadió.Kicillof estuvo acompañado por lael cEl programapor el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia a principios decon el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.En esta ocasión, alcanzó a vecinos de losDurante la jornada, las autoridadesdonde se construirá un SUM tras la firma de un convenio entre la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne, y el presidente de la institución, Sebastián Morra.Además, el Gobernador se refirió a losque se llevan adelante en el municipio, como la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio San Cayetano y, por parte del Gobierno Nacional, de la Variante Chacabuco sobre la Autopista de la Ruta Nacional 7."El interior ha estado olvidado durante mucho tiempo y necesitaba fuertes inversiones: allí donde hay necesidades, por más que se requieran muchos esfuerzos y recursos, hay derechos de nuestro pueblo y, por lo tanto, obligaciones de quienes gobernamos para dar una respuesta", subrayó.