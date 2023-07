Advierten "un aumento abrupto" de las construcciones en barrios residenciales de CABA

La proliferación de edificios en los últimos años generó preocupación de residentes de barrios porteños.//Foto Pablo Añeli

Vecinos de Villa Ortúzar, Villa Devoto, Palermo, Chacarita y Villa del Parque piden el cambio de las normas urbanísticas.// Foto Raul Ferrari

Un informe del(CPAU) alertó este miércoles sobre “un aumento abrupto del volumen edificable” en la Ciudad de Buenos Aires tras la sanción del Código Urbanístico, que regula las construcciones en el distrito porteño desde 2018.El estudio relevó las capacidades constructivas por volumen del actual Código Urbanístico y las previstas en la anterior normativa, denominada Código de Planeamiento Urbano, en relación a las zonas de baja densidad, es decir, aquellas en las que prevalecen las casas bajas.“Lo que surge es una explicación a la problemática que se presenta en los barrios menos densos de la ciudad, en particular por el salto significativo en la capacidad constructiva por volumen y en la ocupación permitida de manzana”, señaló elLa proliferación de edificios en los últimos años generó preocupación de los residentes de distintos barrios porteños al considerar quecaracterizadas porque no superan los dos pisos yEn coincidencia,de barrios comopidieron ante la Legislatura porteña elcontempladas en el Código del 2018, con elEn ese marco, eldifundido por el CPAU,, especialista en normativa urbana, reporta las consecuencias del Código en las zonas de densidad baja.Entre los principales problemas consigna laque se exige en el diseño urbano para cada una de las manzanas de la Ciudad.También menciona que, anteriormente, existía en las zonas residenciales la obligación de contar conalgo que fuepor la posibilidad de construir directamente sobre la línea oficial.”Queda claro que las alturas y, principalmente el corrimiento de la línea interna de edificación, espacios valiosos para el ambiente ya que, agrega.“Se puede observar que hay aumento abrupto del volumen edificable en el pasaje del Código de Planeamiento Urbano al Código Urbanístico en barrios de baja densidad”, analizó Borthagaray.En particular, explicó que “en dos de las tipologías residenciales, los vecinos ven cómo cambia el carácter de los barrios, hasta dónde llegan las construcciones en el interior de la manzana, las sombras que proyectan y las alteraciones que producen”.