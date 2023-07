Hígado Sano, un programa de prevención, detección y control de enfermedades hepáticas

El Hospital Británico, sede del Programa Hígado Sano.

"La enfermedad hepática más frecuente es la del hígado graso. Cuatro de cada diez personas tienen hígado graso, debido al sobrepeso, al sedentarismo y a la mala alimentación"

La obra social PAMI y el Hospital Británico se unieron para dar forma al, que apunta a la prevención, detección temprana y control de enfermedades hepáticas, se informó este miércoles."Es un programa muy original, con un gran impacto en la salud pública porque está destinado no a pacientes con síntomas sino que va a buscar la enfermedad en aquellos que no saben si la tienen", destacó"PAMI creó este programa extremadamente novedoso porque es más de prevención que de asistencia a quienes ya tienen la enfermedad. Trabajé codo a codo con PAMI y me parece que es una propuesta excelente", agregó el médico, quien además fue director del programa que realizó el primer trasplante hepático en Argentina, en 1988.La iniciativa incluye la atención especializada a pacientes con diabetes tipo 2, que representan a la población con mayor prevalencia de este tipo de patologías. informaron en un comunicado desde el nosocomio.. Estos pacientes vendrán para que, a través de ecografías y análisis de laboratorio, busquemos si tienen enfermedad hepática", señaló Villamil.Esta enfermedad afecta al 40% de los adultos, por eso la importancia del acceso a un tratamiento oportuno."Los pacientes son seleccionados por los médicos de cabecera que nos mandan un listado para que vengan al hospital y se les realicen los primeros estudios, que llevarán unos 20 minutos. Si el paciente no tiene nada se le avisa y si tiene algo deberá ser estudiado", explicó Villamil.Para la primera etapa, se informó queque forman parte del padrón de pacientes con diabetes tipo 2, luego se generará de forma automática la orden médica electrónica para la atención en el Centro de Hepatología del Hospital Británico, ubicado en la Avenida Caseros 1857 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por último se informó que esta medida se complementa con ellanzó en el 2020 y alcanza a más de 4.000.000 de afiliados de la obra social, permitiendo un ahorro promedio de $13.000 mensuales en medicamentos.