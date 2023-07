La Justicia porteña determinó la ilegalidad de Uber en la Ciudad de Buenos Aires

El fallo surge de una demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de CABA / Foto: Archivo.

La Justicia porteña determinó que la plataforma de transporte Uber es ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, según la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax) "sienta jurisprudencia y significa un importante golpe a las 'plataformas piratas'", se informó., estableció que Uber "viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno (porteño) ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa", informó el sitio iJudicial., que también, lo cual fue desestimado por Trionfetti, para quien el Ejecutivo porteño aplicó "las medidas razonables a su alcance para que UBER deje de funcionar".En la sentencia, el juez aclara en los considerandos: "Sobre la base de las cuestiones merituadas, entiendo que no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber"."En ese sentido, el GCBA dio cuenta de los numerosos controles de tránsito vehicular que realizó, incluso muchos de ellos con resultados positivos respecto de la actividad interdicta. También destaco las actividades realizadas por el demandado tendiente a las clausuras de supuestos locales Uber. En cuanto a la actividad del sistema Uber en CABA, tal como expuse y argumenté, aquella es ilegal", agrega el magistrado..Según iJudicial, la sentencia "tiene por alcance espacial, el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por alcance subjetivo, todos los sujetos de derecho incluidos en las clases y subclases que integran los frentes y el GCBA. Lo antedicho también incluye a la empresa mundialmente conocida como UBER, cualquiera sea la forma jurídica por la que emerge o emerja, pues al estar debidamente notificada de este proceso colectivo, decidió no estar a derecho"., destacó sobre la sentencia, el titular de la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax),en un comunicado.Sostuvo que "ahora está en manos del Congreso definir el tema. No puede hacerse el distraído. Las comisiones específicas, como la de Transporte, deben cumplir su deber. El Estado no recauda un solo peso, lo que es una vergüenza"."Las plataformas buscan avanzar sobre todo el país. Estimamos que son miles trabajadores precarizados. Ahora son los legisladores los responsables de ordenar la actividad para luego reglamentarse. Estamos hablando de cientos de millones de pesos en evasión previsonal, impuestos a la AFIP que ya los multó varias veces y fuga de capitales. Todos sabemos el fuerte lobby que UBER ejerce para que sigan siendo ilegales pero eso se va a terminar", sostuvo en tanto Miguel Soto, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis de CABA.La Fepetax dijo que los taxistas invierten más de 4 mil millones de dólares en su capital rodante, lo que significa el sustento de 300 mil familias de trabajadores, y explicó que las plataformas "no invierten, evaden y el 25% de lo producido lo lavan en el exterior".El fallo judicial y el gremio de taxistas fue respaldado de forma inmediata por, a las que está afiliado.El sumario judicial fue caratulado "Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y otros contra Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y otros sobre demandas contra autoridad administrativa-genérico", en el contexto del expediente 3.065/16-0.