Aprobaron en Jujuy una comisión para investigar denuncias del ataque a la Legislatura

Protestas en Jujuy, contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales / Foto: Edgardo Varela.

"Estaría bueno que hoy esté acá el fiscal -que investiga los hechos en la Legislatura- contándonos quiénes fueron los que dieron las órdenes de reprimir, qué pasó con la policía que tenía hondas y tiraban piedras a los manifestantes" diputada Mariela Ferreyra

Reacciones

La policía local reprimió con dureza la movilización / Foto: Edgardo Varela.

"Qué bueno hubiera sido crear una comisión para abordar los reclamos del sector de estatales, de los pueblos originarios" diputado Luis Cabana

Legisladores queaprobaron este miércoles la creación dea la Legislatura local con el objetivo de determinar "cómo fue orquestado" el presunto ataque, y si fue "financiado".En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Legislatura jujeña, el oficialismo también avanzó sancionar sobre tablas, en medio un clima acalorado, un proyecto que modifica artículo de la ley del código contravencional de la provincia, elevando el valor de la unidad de multa, que equivaldrá al "50% del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de imposición de la sanción".La creación de la comisión investigadora, que sumó el apoyo de algunos legisladores del PJ, el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) subrayó que avanzará en indagar sobre el "ataque" a la Legislatura local del pasado 20 de junio, en "cómo fue orquestado" y si fue "financiado"."Es responsabilidad de todos los diputados trabajar en saber cómo fue sostenido, si la intención de desestabilizar a nuestro gobierno tiene responsables", expresó el diputado de la UCR Santigo Jubert.El legislador Alberto Nasif, en línea similar,sino que se tuvo que "defender", tras criticar al titular del cuerpo legislativo, el vicegobernador Carlos Haquim, quien dijo que en la Legislatura solo hubo "rotura de vidrios y otros daños menores".La oposición, en tanto, reprochó que no se haga foco en" y tampoco se apunte a"Estaría bueno que hoy esté acá el fiscal -que investiga los hechos en la Legislatura-, qué pasó con la policía que tenía hondas y tiraban piedras a los manifestantes", señaló la diputada Mariela Ferreyra."Queremos saber también", agregó y mencionó el caso de una legisladora oficialista que se vio con su vehículo afectado, que se encontraba en la cochera de la Legislatura donde "hay cámaras y"."Qué bueno hubiera sido", expuso, por otro lado, el diputado Luis Cabana, del Frente de Todos, al criticar la creación de una comisión para investigar solo el ataque a la Legislatura.En tanto, advirtió sobre una "responsabilidad de todos" en "no actuar en tiempo y forma, y viendo lo que se venía a la luz de los hechos que acontecían con la Convención Constituyente, cuando la gente empezó a conocer lo que se planteaba".Hacia el cierre del debate, Alejandro Snopek, de Juntos por Jujuy - Frente de Todos, volvió sobre la crítica de que vaya investigarse lo sucedido el 20 de junio como si fuera un "hecho aislado" y como si además "ya no existieran las protestas en Jujuy".Snopek cuestionó que se argumenta que la necesidad de reforma estaba desde septiembre del año pasado, mientras "recién el 3 de junio entró el proyecto, pocos días antes de que se lo sancionara, y fue allí cuando e"."Cuál fue el apuro que llevó a que el 15 de junio se la resolviera sancionar de espaldas al pueblo", preguntó Snopek, y sostuvo: "Si llamáramos a una consulta popular, veríamos que la reforma cae".Finalmente, se refirió al nivel de conflictividad por los cortes de ruta y dijo: "", ello referido a hacer una convocatoria a los distintos sectores para escuchar sus planteos, por lo cual, presidente del bloque del PJ."Hablan de que el pueblo está en contra (de la reforma constitucional), cuando lo único que vale son las elecciones", defendió, por su parte, el presidente del bloque de la UCR y vicegobernador electo, Alberto Bernis, aunque apoyó el llamado a todos los que están protestando y dijo que algunas comunidades están siendo movilizadas en base a "mentiras"."La libertad y la paz no se negocia. La representatividad que da el pueblo tampoco se negocia. La que tiene el gobernador Gerardo Morales hasta el 10 de diciembre tampoco. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para terminar con la responsabilidad de planteos políticos que nos llevan al atraso y la decadencia en Jujuy", concluyó Bernis.