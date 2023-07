Un pueblo que se inunda y una familia que implosiona en una selva misionera sin ley

Marianela Campos, una de las locales que protagonizan la ópera prima de Enrriquez.

Enrriquez, que tiene 38 años, se perfeccionó en montaje en Alemania. / Foto: Fernando Gens

Trailer "La crecida" VER VIDEO

"Es una zona muy abandonada porque iba a quedar inundada. Hubo una gran movilización del pueblo para evitar que se haga. Yo quería que la protagonizaran actores del lugar, no de otros lados del país. Viví un año, buscando locaciones y elenco, entre 2018 y 2019, cuando filmé." Ezequiel Enriquez

"Nunca se escondió la cámara. Intenté transmitirles todas las herramientas para ser un equipo profesional", asegura el director../ Foto: Fernando Gens

Una represa por construirse y la inminente inundación de un pueblo son el asfixiante marco en el que una familia en la frontera de Misiones con Brasil debe vivir y por el cual estallan los vínculos internos en una región donde el Estado está ausente y cada uno debe resolver por su cuenta, historia que se refleja en "La Crecida", cinta que se estrena este jueves en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín., dijo a Télam el director de la película, Ezequiel Erriquez.Erriquez vivió un año en Panambí, tiempo en el cual investigó sobre las consecuencias del desarraigo en pueblos inundados, como lo que sucedió con la construcción de Yacyretá. Dialogó con sociólogos que trabajaron con los pueblos, pero también con las familias que vivieron esta situación y, en muchos casos, fueron estafados. Sin embargo, esta investigación sirvió como base para contar una historia cien por ciento ficción, pero con anclaje en el día a día de los lugareños.El filme del debutante Enriquez, nacido en Haedo y egresado de la Carrera de Imagen y Sonido de la UBA, tiene como figuras centrales a actores de aquella zona geográfica, como, dijo el director, quien ya tiene un corto documental, "Panambí, antes del agua ", en el que cuenta esta historia y con el que estuvo en varios festivales.En cuanto a ser foráneo, Erriquez contó que debió ganarse la confianza de las 500 personas de Panambí, debido a que, como todo pueblo de frontera, cualquier desconocido que aparece puede estar vinculado al delito. Además, llevó adelante un proceso de inclusión identitaria de los actores, para que, justamente, no sea una visión completamente porteña la que se viera en pantalla.-señaló el director-.-Fue un proceso bastante largo. Llego a Misiones mientras escribía una ficción sobre vínculos y conflictos familiares; llego sin saber muy bien por qué y a Panambí caigo en 2013, cuando estaba muy vivo el proyecto de la represa eléctrica junto a Brasil. Es una zona muy abandonada porque iba a quedar inundada. Hubo una gran movilización del pueblo para evitar que se haga. Yo quería que la protagonizaran actores del lugar, no de otros lados del país. Viví un año, buscando locaciones y elenco, entre 2018 y 2019, cuando filmé.-Era una premisa, no quería caer en el golpe bajo de la pobreza. No pasa por ahí, sino por otro tipo de carencias. No quería reducirlo a ese aspecto, sobre todo siendo de Buenos Aires, yendo a Misiones, no me parecía sincero. Yo no tenía que contar eso. Además, yo me siento parte, un poco, de esa familia. Son vínculos que puedo llegar a conocer y me paré en ese lugar para contar la película, a través de situaciones de crisis económica y social y cómo se repercute en una violencia interna. Es algo con lo que vengo trabajando.-La relación fue paulatina y el año entero que viví me ayudó a que la gente empezara a confiar en mí. Es una zona de frontera, donde todo es tierra de nadie, con ausencia de Estado y personas vinculadas al delito que se esconden. Necesitaba que me conozcan. Y de a poco fueron apareciendo los actores. La primera que apareció fue Marianela Campos, la niña, y alrededor de ella se fue armando la familia. La mayoría del elenco lo conseguí caminando las calles del pueblo. También, hubo algo de incorporar la cámara desde el principio. Los preparé para trabajar con un equipo de 30 técnicos. Nunca se escondió la cámara. Intenté transmitirles todas las herramientas para ser un equipo profesional. Ellos lo fueron incorporando.-Él es una persona muy posesiva. No te podría decir que tiene alguna patología. Mi intención era ver cómo repercute la crisis social en el contexto familiar. Mauro reacciona así y la familia tiene una implosión, que tiene que ver con el contexto abrumador. ¿Cómo sería la vida de alguien ante esta incertidumbre? Me interesaba ver el trastoque mental de Mauro, que explota a partir de esta crisis. Y va más allá de la hermana, quizá ella sea un símbolo de dónde aferrarse ante del desarraigo.