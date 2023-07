El Conicet inauguró un edificio para desarrollar la investigación en Bahía Blanca

La titular del Conicet, Ana Franchi, el rector de la UNS, Daniel Vega, y el ministro Filmus inauguran el nuevo laboratorio en Bahía Blanca / Foto: Horacio Culacciatti.

El ministro Filmus y los investigadores bahienses observan los nuevos equipos valuados en U$S 1,5 millones / Foto: Horacio Culacciatti.

El Conicet ya produjo el ingreso de 2.400 investigadores y entre julio y octubre formará un nuevo ingreso de 850 profesionales / Foto: Horacio Cullacciatti.

#BahíaBlanca | Firmamos la ampliación del Instituto de Química del Sur con la construcción de una 3era planta de 1700mt2 financiada por el programa #ConstruirCiencia



Además la @UNS_oficial y el Conicet han recibido equipos por más de $1000 millones a través del #EquiparCiencia pic.twitter.com/lv1M8JtOUO — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) July 12, 2023

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), Daniel Filmus, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, inauguraron hoycientífica y firmaron un convenio para la ampliación del Instituto de Química del Sur (Inquisur).Se trata de un centro de última generación desde el cualy se implementarán nuevas capacidades de transferencia de servicios de biotecnología, bromatología y ensayos preclínicos ubicado en el predio que el Conicet de Bahía Blanca posee en el camino La Carrindanga, en las afueras de la ciudad.Además, los funcionarios firmaronque depende de la Universidad del Sur y el Conicet con un presupuesto de 900 millones de pesos financiados con fondos del BID a través del programa "Construir Ciencia".Al respecto, Filmus sostuvo quepor supuesto la de formar profesionales y tener egresados que sirvan a la sociedad, pero otro no podría ser sino no hay investigación y no hay preocupación respecto del avance del conocimiento"."Para que tengan una verdadera presencia regional tienen que tener no solo formación de profesionalesexplicó, y agregó que esto permite "transferirla al medio, al territorio y a la comunidad que la necesita"., y para nosotros es un orgullo, un honor", agregó el ministro durante una conferencia de prensa.Al ser consultado sobre la situación en ciencia y tecnología, Filmus sostuvo queporque hay una ley que se votó que va a llevar el 0,22 lo que heredamos en el 2019 al 1% del PBI (Producto Bruto Interno). Ya tiene aprobación unánime en el Senado, estamos esperando que se apruebe en la Cámara de Diputados", agregó al indicar que "sería una lástima que eso no suceda porque hay un consenso muy grande respecto de todos los organismos de ciencia, de todas las universidades, de la UIA y de la CGT".El ministro sostuvo quePero sería mucho mejor poder agregar valor a partir del trabajo de otra gente", explicó.En otro orden y consultado sobre un presunto cambio de rumbo político en el país tras las elecciones, cuando muchos de los proyectos a largo plazo podrían verse truncados, Filmus recalcó que(Sergio Massa) estuvimos presentando otro proyecto que tiene que ver con inversión privada de exención impositiva para las empresas", agregó como la Ley de Economía del Conocimiento "que permite inversión privada en investigación, ciencia y tecnología".Filmus consideró que las citadas leyestuvimos épocas de gran inversión en ciencia y tecnología y se podría marcar a la noche de los Bastones Largos como un momento en que se rompe esa continuidad".Por su partey entre julio y octubre formamos un nuevo ingreso de 850" personas."Pero creo que además de la cantidad (de investigadores)que en parte estén orientados a temáticas que en la Argentina son absolutamente necesarias", sostuvo en referencia a las especialidades de Ciencias del Mar, Forestales, Tecnología de Alimentos y Cannabis.Por su parte,cuando se logró una primera financiación que permitió comprar todo el equipamiento que permaneció en cajas cerradas durante muchísimos años".Según remarcaron, a través del Programa Federal “Equipar Ciencia”,Recientemente el programa adjudicó a instituciones de esa ciudadEntre ellos,