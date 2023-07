La vida de "Pity" Álvarez en un centro terapéutico, a 5 años del crimen de su vecino

"El ´Pity´ se creía impune", afirmó el testigo del crimen de Cristian "Gringo" Díaz

"El ´Pity´ se creía impune", aseguró el testigo presencial del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, cometido el 12 de julio del 2018 en el complejo Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano, quien describió al cantante de "Viejas Locas" como "un nene caprichoso porque no lo trataban como un músico famoso como él quería".



"El ´Pity´ acá era uno más, era Christian, no era el cantante ni la estrella como les vende a los fans de que es ´callejero´. Se quería hacer ver y era como un nene caprichoso porque no lo trataban como un músico famoso como él quería, acá nadie le pedía fotos, era uno más", afirmó a Télam el testigo, quien prefirió reservar su identidad.



El hombre, quien presenció el momento del crimen de "Gringo" Díaz (36) y se crio en el barrio Samoré, recordó que los momentos previos al homicidio se encontraba tomando cerveza con la víctima en una pérgola cercana a la torre 12, ubicada a metros de la intersección de la avenida Dellepiane y Escalada.



"Esa noche el ´Gringo´ lo increpó porque ´Pity´ boqueó que le iba a tirar un tiro porque le había robado una mochila, algo que era mentira porque él se la había olvidado en el auto del ´Gringo´", expresó el testigo.



Según contó, luego de discutir con "Pity" Álvarez, Díaz "lo corrió con la cabeza, para no arrebatarlo y darle posibilidad de que pueda levantar las manos para ponerse a pelear", pero en ese momento, dijo, el músico "sacó el fierro y le tiró".



Según el expediente judicial, al que tuvo acceso Télam, Díaz recibió un primer disparo en la cabeza y luego fue rematado en el suelo con tres impactos en el rostro con un revolver calibre .25, lo que le provocó la muerte en el acto.



En la causa se determinó que tras ello, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados descartó el arma homicida en una alcantarilla y luego se fue hasta el boliche "Pinar de Rocha", en Ramos Mejía.



Álvarez estuvo casi un día prófugo, hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo".



Según relató el testigo, "Pity" Álvarez le había dicho a varias personas del barrio que le iba a disparar a Díaz porque era "un rastrero", palabras que le llegaron a oídos del propio "Gringo", quien lo increpó.



"Lo encaró y le dijo qué andaba diciendo, que él no era ningún rastrero y que no le había robado ninguna mochila. El ´Pity´ ahí se comió los mocos, le pidió perdón", recordó.



El testigo, que fue una de las primeras personas que declaró en la causa, sostuvo que el cantante "se quedó con la sangre en el ojo", y recordó que luego de rematar a Díaz en el piso, manifestó: "Te dije que te iba a disparar".



"Era un tipo resentido que en cualquier momento iba a hacer un desastre. Fue el ´Gringo´ pero podría haber sido cualquiera porque se sentía zarpado con todo el mundo y un día iba a explotar", agregó el hombre a Télam, tras lo cual aseguró que en el barrio a #Pity# lo consideraban "medio gil".



Por último, al hablar de la víctima, aseguró: "No era ningún transa...limpiaba al barrio de vendedores de droga, porque acá en Samoré no dejamos que vendan droga".