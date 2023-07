La jueza Capuchetti rechazó el expediente por la muerte de Emmily Rodrigues

La misma jueza que rechazó el expediente interviene en el intento de magnicidio contra CFK. Foto: Victoria Egurza.

Sáenz Valiente está acusado del delito de "suministro gratuito de estupefacientes, en concurso ideal con facilitación de un lugar para su consumo, en concurso ideal con homicidio culposo en concurso real con tenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional"

Las circunstancias de la muerte de Emmily Rodrigues

Los estudios toxicológicos revelaron que antes de caer al vacío la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos en sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes de la droga sintética "Tuci", la forma abreviada de llamar al "Tucibi" por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada "cocaína rosa")

Una jueza federal rechazó este miércoles la competencia para intervenir en la causa por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, quien el 30 de marzo cayó del sexto piso de un edificio de Retiro y por cuyo fallecimiento permanece procesado el empresario Francisco Sáenz Valiente, y resolvió devolver el expediente al juzgado que intervenía desde el inicio del caso, informaron fuentes judiciales.En una resolución, la jueza federal número 5 María Eugenia Capuchetti, la misma que tiene a su cargo el expediente por el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner , resolvió "rechazar la competencia atribuida devolviéndolas en consecuencia al juzgado nacional en lo criminal y correccional 31", a cargo de la jueza María Fabiana Galletti.Capuchetti hizo mención en su resolución en que en caso que de la jueza Galletti no comparta "los argumentos" de su decisión, "eleve las actuaciones al Superior común, a fin de dirimir el conflicto de competencia planteado".De esta manera, la Cámara del Crimen será la encargada de determinar qué fuero deberá encargarse de la investigación que tiene procesado a Sáenz Valiente (52), sin prisión preventiva pero con un monitoreo de una tobillera electrónica, acusado del delito de "suministro gratuito de estupefacientes, en concurso ideal con facilitación de un lugar para su consumo, en concurso ideal con homicidio culposo en concurso real con tenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional".El expediente por la muerte de la modelo brasileña había sido remitido a la justicia federal el pasado 3 de julio, pero el fiscal federal Ramiro González, en su dictamen, entendió que debía rechazarse ya que el delito que se investiga es materialmente incompetente "para investigar situación fácticas vinculadas al suministro gratuito de estupefacientes"."Entiendo que la totalidad de los hechos por los cuales se legitimó pasivamente al imputado Sáenz Valiente son ajenos al ámbito de competencia de este fuero de excepción, no advirtiendo ningún motivo que amerite la atribución de la causa al conocimiento de esta sede", señaló la magistrada en su resolución, a la que tuvo acceso Télam.El hecho ocurrió el 30 de marzo pasado, cuando luego de cenar en un restaurante de la Costanera norte y de pasar por un bar de Palermo, Emmily (26) llegó a las 3.21 con dos amigas al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer.Tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y una de sus amigas.La autopsia concluyó que la muerte de Rodrigues fue producida por "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas" por la caída que tuvo desde un sexto piso, no detectó lesiones compatibles con un ataque sexual.Sáenz Valiente -que estuvo 20 días detenido hasta que el primer juez le dio la libertad por falta de mérito-, declaró que la joven sufrió un brote psicótico y que se arrojó al vacío pese a que él la sujetó e intentó evitarlo. Pero lo comprometen una serie de mensajes de esa noche con su dealer y con dos de las mujeres que fueron a su casa, donde les decía que tenía "tuci, faso y coca" en su departamento.Los estudios toxicológicos revelaron que antes de caer al vacío la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos en sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes de la droga sintética "Tuci", la forma abreviada de llamar al "Tucibi" por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada "cocaína rosa").También se incorporó al expediente un reporte pericial que detectó sangre y semen en 25 muestras levantadas en preservativos, sábanas, acolchados y hasta en el corsé que usaba Emmily la noche en la falleció al caer al vacío.Con todo ello, y luego de una audiencia oral donde tanto la fiscalía como la querella pidieron nuevamente su detención, el 28 de junio pasado los camaristas Magdalena Laíño Donidz, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, decidieron procesarlo por "homicidio culposo" y "suministro de drogas", peros sin prisión preventiva y con la imposición de tenerlo monitoreado por una tobillera.