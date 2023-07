Rotondi se siente en "un sueño" por ser rival en el posible debut de Messi

Foto: TW @CruzAzul.

El mediocampista argentino, ex Defensa y Justicia y actualmente en Cruz Azul, de México, aseguró que enfrentar a"sería un sueño cumplido".El equipo mexicano será el rival de Inter Miami el próximoy Rotondi palpitó el posible enfrentamiento con el capitán del seleccionado argentino en su primer partido como jugador del equipo estadounidense."Nunca imaginé que se podría dar una oportunidad así.", expresó Rotondi en una conferencia de prensa que brindó junto a otros compañeros del equipo "cementero"."Tengo amigos que son cercanos a él pero nunca lo conocí y tampoco me gusta estar molestando con esas cosas", agregó el cordobés de Río Cuarto, quien a los 18 años se incorporó a Newell's Old Boys, el primer club de su carrera profesional.En 2021, y luego una experiencia en el fútbol chileno, llegó a Defensa y Justicia, en donde fue campeón de la Recopa Sudamericana.En junio del año pasado, Rotondi llegó al Cruz Azul en una suma cercana a los 4 millones de dólares.