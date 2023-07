Lorena Romanin y su récord del teatro off al oficial: cinco obras en cartel

Lorena Romanin, autora, directora y docente de dramaturgia.

"Azul y la Navidad", una obra sobre la transición de género.

Sus obras, una por una ➤ ”Yo me quería morir antes que vos”. Sábados a las 18 horas. En El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA).



➤ ”Azul y la Navidad”. Sábados 22.30 horas y domingo 17 horas. En El camarín de las musas. (Mario Bravo 960, CABA).



➤ ”Las apóstolas”. Sábado 23. En El camarín de las musas.



➤ "Como si pasara un tren”. Domingo 19 horas. En El camarín de las musas.



➤ ”Ana y Wiwi”. Domingo 16/7 a las 15.30 y Jueves 20/7 en el mismo horario. En Timbre 4 (Boedo 640, CABA). Sábado 22 y domingo 23 a las 14. En el Teatro Cervantes (LIbertad 815, CABA). Martes 25 de julio a las 14 y a las 16. En el Teatro Roma (Sarmiento 109, Avellaneda).



"Ana y Wiwi", su primer infantil.

"Como si pasara un tren", un clásico que incluso lleva a las escuelas.

Confiesa que tiene pendiente hacer una obra en el circuito comercial.

"Las apóstolas", el proyecto de graduación de la UNA.

"Yo me quería morir antes que vos", una obra de una de sus alumnas.

Por estos días, la autora y directoraostenta un récord, digno de quedar en la historia del espectáculo nacional: cada semana están en la cartelera porteña, de las cuales escribió tres. Hay para todos los gustos y para todas las edades: desde “Ana y Wiwi” para el público infantil a “Como si pasara un tren” que suele tener funciones especiales para adolescentes y “Azul y la Navidad”, “Yo me quería morir antes que vos” y “Las apóstolas”, y, a la vez, prepara un proyecto para chicos que hará el año próximo en el Teatro Cervantes.La actriz, autora y directora quepor recomendación de Leo Sbaraglia en la época en la que estaba fascinada por el programa “Clave de sol”, vive ese récord como algo natural y le suma a esas puestas la realización de la producción final de los alumnos de la Universidad Nacional del Arte y la curaduría de las obras que se presentan en Microteatro.Sobre las diferencias entre el teatro comercial, el oficial y el off y su devenir entre temáticas infantiles y otras para adultos como la discapacidad y el cambio de género, conversó Romanin con Télam.-Se pueden contar cosas profundas. Mis obras son muy “amorosas”, no tienen digamos implicada como una cuestión de maldad. Tendrá que ver con mi sensibilidad, pero en “Como si pasara un tren” enfoco las relaciones humanas y la situación de las minorías o poner en relieve que todos somos diferentes. Creo que todos somos particulares y todos estamos intentando encajar.-Ahí están todas las voces, pero no hay alguien que la condene, que sea violento. Quizás está el papá que es un poquito más conservador y tal vez le cuesta comprender. Pero no es un personaje malo. Porque me interesa que la persona que va al teatro pueda escuchar otros discursos, que se sienta interpelada. Pero a la vez es una reunión familiar y hay cuestiones comunes a todas las familias.-En realidad es un buen plan para ver también con adolescentes. Viene gente con chicos de 12 años para arriba. En “Azul…” está el tema de que el primo ahora es prima y los chicos no saben cómo tratarla, cómo llamarla, los hace reflexionar sobre eso. Y “Como si pasara un tren” pone en escena ese amor de madre que quiere proteger a su hijo, y el chico buscando su libertad. Los adultos se identifican con la mamá y los chicos, con su hijo o la prima que viene de visita.-“Las apóstolas” es un texto que surgió de los egresados de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Es una comedia así melodramática sobre una chica que finge su propia muerte para recuperar a su ex novia. Hay música en vivo y me resulta desopilante dirigirla. En cambio “Yo me quería morir antes que vos” es sobre un caso de femicidio. Es muy diferente a mi onda, pero la autora, Magalí Melia fue mi alumna en un curso de dramaturgia y me pidió que la dirigiese. Es la única que es netamente dramática pero eso es lo que proponía el texto y yo quise serle fiel.-Me surgió la inquietud. Tengo una hija de 10 años, que tenía siete u ocho cuando la escribí y pensaba en lo que le gustaría ver en escena. Igual, la historia tiene cuestiones sobre el maltrato animal y el consumo de carne. No tiene solo un código tan infantil. E incluso enfoca temas que , quizás son angustiantes, temas que, a veces, los grandes queremos evitarles a los chicos en la época en que están conformando su personalidad y, quizás, necesitan atravesar esas situaciones para el futuro.-Las producciones en los teatros oficiales, como el Cervantes, son más holgadas. Sigo pensando que me gustaría hacer una obra en el ámbito más comercial. Hacer teatro conlleva un gran esfuerzo y más en el ámbito independiente donde no hay financiación. Tanto en el ámbito comercial como en el oficial los números son otros. El nivel de producción es otro, como el valor de las entradas. También estás apuntando a una cantidad de público diferente.-Vivo del teatro pero de cuestiones periféricas, no de montar obras, de dirigir proyectos de graduación de la UNA y de ser curadora del Microteatro. Cuesta mucho hacerse visible. Lleva muchos años. El teatro no es rentable. Hubo un buen momento en 2016 donde hacíamos cuatro funciones semanales, o funciones para distritos escolares que pagaban bien, o nos presentábamos en festivales. Pero es difícil.-El Microteatro atrae mucho al público joven. Se trata de seis salas en las que hay uan circulación de 30 obras por mes que duran unos 13 minutos. Entonces, el espacio está pensado para que haya circulación. Hay un bar o restorán con comida rápida y la gente puede ver una obra, comer, charlar. Es un plan diferente. Mi función en Microteatro es leer los materiales que nos llegan, junto a Julieta Navarro y María Figueras y elegir las 30 que se van a ver en el mes y luego presenciar los ensayos generales.-Siempre hay más varones ocupando los lugares de poder dentro de la profesión pero cada vez hay más mujeres talentosas. Creo que estamos en proceso, y hacemos una resistencia interesante, como en otras ramas del arte.