Carrió vinculó a Losada y Pullaro con grupos narcos: "Las campañas son pornográficas"

Foto: David Sánchez

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró que las campañas que llevan adelante los precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, tienen características "" por el caudal de dinero que manejan y sostuvo queCarrió afirmó en Rosario que "nunca" ha "visto una campaña en 30 años de vida política con este escándalo de dinero" y al ser consultada por el origen de esos fondos señaló que "pueden ser del narcotráfico".“El, indicó al acompañar a su precandidato a gobernador del distrito, Eduardo Maradona, quien también competirá por fuera de la interna de JxC que se desarrollará en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) locales del próximo domingo.Carrió sostuvo que no pudo ser "candidata a presidente porque no nos da el dinero ni para la boleta a presidente", por lo que preguntótras ser consultada específicamente por Pullaro y Losada, postulantes de "Unidos para Cambiar Santa Fe".Cuando se la consultó por el origen de esos fondos, Carrió fue taxativa:Esa no es la primera acusación de Carrió respecto de los candidatos del PRO y la UCR, por lo que decidió que la Coalición Cívica (CC) presente listas propias en Santa Fe, por fuera del llamado "frente de frentes", ya que considera que tienen nexos narcos.Por esa razón, Maradona será el postulante a gobernador en las PASO que se celebrarán el domingo, en tanto Lucila Lehmann, su principal referente en la provincia, encabezará la lista de precandidatos a diputados provinciales.Tras visitar Rosario, la líder de la CC se trasladaría luego a la ciudad de Rafaela, donde brindará su apoyo a los precandidatos locales y provinciales y brndará una conferencia de prensa en un hotel céntrico.Estarán presentes los precandidatos a concejales Matías Monzón, Nora Querini, Alejandro Matorra, Romina Ghione y Cristian Schanz.