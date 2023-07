Con datos, Cristina puso el foco en la "política predatoria" de Repsol en YPF

Foto: Pepe Mateos.

Tal cual lo planteábamos el domingo en Salliqueló, en ocasión de la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, quiero compartir algunos gráficos que demuestran la política predatoria que tuvo la multinacional Repsol en YPF desde que ésta última se desnacionalizó.… pic.twitter.com/Xc64TZlU65 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 12, 2023

Desde que Repsol tomó la conducción de YPF, “la producción de petróleo se redujo un 44 por ciento, casi la mitad".

“Desde 2001, las reservas de petróleo de YPF-Repsol se redujeron en un 50 por ciento”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este miércoles que durante la gestión privada de YPF, desde 1997 hasta 2011, la española Repsol aplicó una "política predatoria" que redujo la producción de petróleo a la mitad y también su participación en el mercado, con una marcada falta de inversiones. Esos datos, dijo, sirven para "repensar y reordenar el debate social por encima de los clichés" sobre que lo privado es mejor que lo público.Con gráficos que publicó en las redes sociales, que muestran con datos concretos el comportamiento de la producción e inversión en esos años de gestión privada y extranjera de YPF, la Vicepresidenta invitó a "mirar atentamente" porque, dijo, "no todo es blanco y negro".“Tal cual lo planteábamos el domingo en Salliqueló, en ocasión de la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner , quiero compartir algunos gráficos que demuestran la política predatoria que tuvo la multinacional Repsol en YPF desde que ésta última se desnacionalizó”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.En ese sentido, continuó:En el informe completo publicado por Cristina Fernández Kirchner, se muestra que. Desde 1997 al 2011, Repsol YPF “redujo su participación en el mercado en casi 8 puntos porcentuales”.Con respecto a la producción gasífera, uno de los gráficos señala que “una vez agotados los yacimientos descubiertos en las etapas previas, la falta de inversiones condujo a una contracción en la producción gasífera por parte de YPF-Repsol”.Entre 1997 y 2004 la producción aumentó un 33 por ciento, mientras que desde ese año hasta el 2011, la producción se redujo en un 38 por ciento.En el rubro específico de producción de gas, la falta de inversiones por parte de YPF-Repsol condujo a una pérdida de más de 11 puntos porcentuales de su participación en la producción gasífera local, según indica el gráfico publicado por la ex presidenta.Por otra parte, se destacó también que “la falta de inversiones en exploración condujo a una abrupta disminución en las reservas de petróleo”., se precisó. En tanto, “desde 1999 las reservas de gas de YPF-Repsol se redujeron en más de un 55 por ciento”, se completó.Desde otro enfoque, el informe publicado por Cristina Kirchner remarca que “a pesar de haber contraído su nivel de producción, YPF-Repsol logró más que duplicar sus ventas a través del aumento de precios" y que "las ventas de YPF-Repsol crecieron en dólares un 113% desde 2003”.En ese punto, se detalló que “la contracción de la producción de YPF-Repsol se produjo en un contexto de elevada rentabilidad de la empresa”.Entre 1997 y 2002, la utilidad neta promedió anualmente en 858 millones de dólares y, desde 2003, la utilidad neta promedió los 1.434 millones de dólares.Uno de los puntos cuestionados por el kirchnerismo es que “el aumento en el nivel de rentabilidad no se tradujo en un incremento de la inversión", pero "en cambio, sí hubo un aumento en los dividendos abonados" y "desde 2003, los dividendos prácticamente se triplicaron”.También se muestra quePor eso, en uno de los gráficos, se afirma que “la política de vaciamiento ejecutada por Repsol en YPF vulneró la soberanía energética que había alcanzado nuestro país tras décadas de inversiones”.A raíz de esta “política de vaciamiento ejecutada por Repsol en YPF multiplicó las importaciones de combustible por 11 entre los años 1995 y 2011”.Dicho gráfico señala que en 2011, el nivel de importaciones de combustibles prácticamente iguala al saldo comercial del país.Otro de los puntos que se remarca es que la política de vaciamiento implicó que, por primera vez, en 17 años, hubo un saldo comercial en materia de combustibles deficitario, que ascendió en 2011 a los -US$3.029 millones.El último gráfico muestra que la reducción en el saldo comercial en materia de combustibles entre 2006 y 2011 “fue del - 150 por ciento”.