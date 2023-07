La sobrina de Favaloro reveló que el gobierno de Mauricio Macri "no escuchó" a la Fundación

Foto: Raúl Ferrari.

Liliana Favaloro, sobrina del cirujano René Favaloro, aseguró que hubo gobiernos que no los han escuchado "a la hora de brindar asistencia para el financiamiento de la Fundación", cuando intentaban mantener el legado de la institución tras la muerte de su fundador, y mencionó en particular al de Mauricio Macri."Hubo gobiernos que no nos han escuchado, otros que nos escucharon., dijo Liliana Favaloro al cumplirse 100 años del nacimiento del célebre médico argentino, en referencia a la situación vivida durante el gobierno de CambiemosLiliana Favaloro, que también es, lamentó esta situación durante una entrevista que ofreció a Radio Con Vos, y la contrapuso a otras gestiones gubernamentales, en las que sí tuvo respuestas., continuó Liliana.Consultada sobre la relación de la institución con el actual Gobierno porteño, Liliana explicó que(ObSBA) por "falta de pago".A su vez, la médica repasó las dificultades de gestionar una "institución sin fines de lucro donde todo lo recaudado se reinvierte en infraestructura, recursos humanos y equipamiento".Sobre este punto, remarcó"Es un país muy difícil y en salud más todavía, pero realmente nosotros seguimos con los mismos lineamientos que René creó ya 1975 cuando escribió el acta de la Fundación Favaloro", añadió.En el centenario del nacimiento de su tío, Liliana señaló que "René ha sido muy reconocido por la creación del bypass y salvó muchas millones de vidas, pero creo que lo destacable de él es el humanismo médico, preocupado siempre por los problemas sociales, culturales, la inequidad y la falta de educación".Por último,y aseguró que "es importante que se lleve a la práctica una responsabilidad colectiva para mejorar la Argentina".