La CGT ratificó su apoyo a Massa y alertó por las propuestas de la oposición

Andrés Rodríguez / Foto: Manuel Fernández

Precandidato a presidente por UxP, Sergio Massa/ Foto: Captura de pantalla

“En esta oportunidad, la CGT apoya a la fórmula del oficialismo con Sergio Massa presidente”. Andrés Rodríguez

El encuentro con Rodríguez Larreta

“Nos alerta las propuestas de los candidatos a presidente de la oposición porque muchos están con la idea de recortar gente en el Estado, reducir derechos laborales y cortar con las indemnizaciones”. Andrés Rodríguez

Dos actos se reealizarán en apoyo a Massa y Rossi / Foto: Leo Vaca

El secretario adjunto de la CGT y titular del gremio del personal estatal (UPCN), Andrés Rodríguez, ratificó el apoyo de la central obrera a la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP) que integran, y alertó sobre las propuestas laborales de la oposición que apuntan a“Hubo consenso generalizado ayer en el apoyo a la fórmula Massa-Rossi. En la CGT hay diferentes matices, pero en este caso, hubo una coincidencia unánime en el apoyo a Massa porque ya la mayoría creíamos que era el mejor candidato para este contexto”, afirmó Rodríguez, en declaraciones a radio AM 750.Este martes la conducción de la CGT convocó a dos actos de respaldo a la fórmula de UxP para el 19 de julio y el 8 de agosto próximos, según confirmó luego del encuentro de la mesa chica de la central obrera uno de sus cotitulares, Héctor Daer.unto con dirigentes de los sindicatos confederados, en un acto convocado en el Salón Felipe Vallese para respaldar esa fórmula de UxP.Daer (Sanidad), quien comparte la conducción de la CGT con sus pares Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros), aseguró que la segunda de esas demostraciones de apoyo a la fórmula oficialista se realizará el 8 de agosto -cinco días antes de las PASO- en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, donde en junio último el ahora candidato a presidente clausuró el plenario del Frente Renovador.En sus declaraciones, el titular de UPCN remarcó:Sobre el encuentro a mediados de abril que mantuvo la CGT con el jefe Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, el gremialista aclaró: “Nosotros no tenemos ningún problema de conversar con otros candidatos que quieran conversar con la CGT”.“En su momento, nosotros recibimos a Horacio Rodríguez Larreta porque él solicitó esa reunión y nosotros accedimos para intercambiar opiniones donde en algunas cosas hubo coincidencias y en otras, no”, aseguró, pero añadió: “En esta oportunidad, la CGT apoya a la fórmula del oficialismo con Sergio Massa presidente”.Al respecto de la oposición, fue directo: “Nos alerta las propuestas de los candidatos a presidente de la oposición porque muchos están con la idea de recortar gente en el Estado, reducir derechos laborales y cortar con las indemnizaciones”.“Esto nos preocupa porque, en realidad, lo que hay que hacer es incrementar los derechos laborales porque hay una realidad en el país donde el 40 por ciento o más de trabajadores están en la informalidad, sin aportes a la seguridad social y eso hay que reconstruirlo, pero con recortes no se lo reconstruye, sino que lo perjudica”, aseveró.En este punto, Rodríguez envió un mensaje al próximo gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre:Con respecto a la, el titular de UPCN adelantó que espera poder “actualizar el salario mínimo lo más posible para que le gane algunos puntos al ritmo inflacionario. Ahora estamos cerca 90 mil y queremos llevarlo a algunos guarismos más elevados”, precisó.