Cuestionan el tratamiento periodístico del asesinato de un adolescente en Laboulaye

La causa

De acuerdo a lo que consta en la causa, la víctima J. S. desapareció el 29 de junio cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.



Las cámaras de seguridad de la zona analizadas muestran el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.



Los padres de J.S. se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases -ya que según explicaron nunca les avisaron desde el colegio que su hijo no había concurrido- y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda.



El domingo 2 de julio el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo de J. S., que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley.



La autopsia preliminar determinó que el chico tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron politraumatismo de cráneo y daño encefálico que derivó en su muerte.