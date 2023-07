Alberto Fernández: "Ha llegado la hora de hablar de salud mental"

Imagen TV.

Otros proyectos en marcha El Gobierno informó sobre otros proyectos en marcha, como la refuncionalización del ex Pabellón 7 en Centro de Rehabilitación Integral, que se inaugurará la primera semana de agosto; y la refuncionalización del ex Pabellón 5 en Hogar con capacidad para 46 personas mayores con necesidades de apoyo intensivas.



También está previsto la construcción de un complejo habitacional con capacidad para 24 usuarios; de hogares con capacidad para 24 usuarios con necesidades de apoyo intensivas; como asimismo la refuncionalización del Centro Interdisciplinario de Salud Mental (CISaM) a Centro Interdisciplinario de Salud Integral (CISI).

El presidente Alberto Fernández dijo que en la Argentina "ha llegado la hora de hablar de salud mental", un tema que "fue desatendido durante años en el país, producto del tabú"."Ha llegado la hora de hablar de la salud mental. Rápidamente impulsé la ley nacional de salud mental, que es una ley ejemplo en el mundo y pone en valor la salud mental para cambiar la lógica de su tratamiento", dijo al anunciar la construcción del primer barrio inclusivo para personas externadas de la Colonia Nacional Montes de Oca, en Luján, y el cambio de nombre de esa institución por Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo.La Colonia Nacional Montes de Oca atraviesa un proceso de reforma respecto al abordaje de las personas con discapacidad y otras problemáticas de salud mental a nivel nacional, que "tiende a la superación del modelo asilar y a la consolidación del modelo de comunidad para una completa adecuación a la Ley de Salud Mental N° 26.657".En ese contexto, se planificó la construcción de un barrio inclusivo que cuenta con 50 viviendas destinadas a 260 personas, en un predio de la colonia que ya cuenta con servicios para el inicio de obra como la apertura de calles que lo integran a Torres, el pueblo donde se emplaza, ubicado en el partido de Luján.El presidente Alberto Fernández recordó la figura de René Favaloro, a 100 años de su nacimiento, y dijo que "hacer una mejor salud pública en la Argentina es el mejor homenaje que podemos hacerle"."Fue un hombre inmenso. Tuve el placer de conocerlo y ayudarlo en mis años como vicepresidente del Banco Provincia, lo ayudé mucho con su fundación. Era un hombre tan sabio como humilde. Y en algún lugar Favaloro dirá: `mi prédica no fue en vano y tuvo sentido´", dijo el Presidente."Se trata de un hito histórico y un punto de quiebre en la manera de concebir la vida en comunidad de personas con problemáticas de salud mental, que además no cuentan con las redes de apoyo necesarias", se destacó en el comunicado oficial.En tanto, se detalló que se formalizará el cambio de nombre de la institución a Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, que acompaña una serie de proyectos de infraestructura claves para la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental."El nombre actual -según se explicó-, que fue adquirido durante el gobierno de facto del General Onganía, no resulta representativo del abordaje en salud integral que practica hoy la institución, donde se privilegian las intervenciones en base comunitaria desde la estrategia de atención primaria de la salud,".Por eso, se indicó que "se trata de una importante reconversión institucional que apunta a generar las mejores opciones de inclusión social y comunitaria para las personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual".