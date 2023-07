Fuertes críticas de ministros de Kicillof a la gestión de Vidal: "Hizo mucho daño"

Foto: Osvaldo Fantón.

Lamento que a la ex gobernadora lo único que le quede en el vínculo con las y los bonaerenses sea seguir mintiéndoles. Parece no haberle bastado el daño que le hicieron a la provincia durante los 4 años que fueron gestión. No supieron gestionar y rompieron el sistema. https://t.co/AlGeMQ6jvS — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 12, 2023

Como todo lo del PRO, el sistema de emergencias implementado fue una farsa y sin criterio sanitario. Sin financiamiento. Se hizo una deuda impagable para los municipios. Las guardias fueron las únicas obras que intentaron hacer, pero estaban casi todas sin terminar y sin pagar. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 12, 2023

Quería demostrar otra mentira más de Vidal, que además de mentirosa habla de cosas que no sabe como la mortalidad infantil. Antes de su gestión entre 11/15 descendió 1,9. En su gobierno 0,8. Solamente en los primeros años de Kicillof (20/21) bajo 1,2 llegando al récord de 7,9. https://t.co/AlGeMQ6jvS pic.twitter.com/zoJAtTF5bU — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 12, 2023

Como morenense no olvido el crimen social sucedido por desidia de Vidal cuando gobernó la Provincia, que terminó en la explosión evitable de la Escuela N°49 de Moreno, que se cobró las vidas de nuestros queridos #Sandra y #Rubén, del cual el próximo 2 de agosto se cumplen 5 años https://t.co/rqeZgrnVr7 — Walter Correa (@waltercorreaok) July 12, 2023

Los ministros y funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires respondieron este miércoles las declaraciones formuladas por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), quien cuestionó la gestión de Axel Kicillof, y coincidieron en señalar que la actual diputada nacional por CABA "le hizo mucho daño" al distrito que gestionó entre 2015 y 2019., apuntó el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, en un mensaje publicado en las redes sociales.Y en ese sentido, agregó: "Parece no haberle bastado el daño que le hicieron a la provincia durante los cuatro años que fueron gestión. No supieron gestionar y rompieron el sistema".Este martes, en sus redes sociales, Vidal consideró que "los fracasos de Kicillof en educación, seguridad y salud demuestran una vez más que el modelo kirchnerista está agotado".Y sostuvo que en salud, "la gestión de la provincia también brilla por su ausencia" ya que "los hospitales públicos dejaron de tener obras, los que se inauguraron no funcionan como deberían y los dos hospitales pediátricos más importantes de La Matanza y La Plata no tienen pediatras".El ministro, por el contrario, respondió que al asumir la gestión, en 2019, encontraron "obras abandonadas, ambulancias arrumbadas en depósitos, vacunas vencidas, equipamiento insuficiente, falta de profesionales en los hospitales, una deuda impagable en IOMA y en el Ministerio y encima castigaron a las y los trabajadores con una pérdida salarial del 28%"."Como todo lo del PRO, el sistema de emergencias implementado fue una farsa y sin criterio sanitario. Sin financiamiento. Se hizo una deuda impagable para los municipios. Las guardias fueron las únicas obras que intentaron hacer, pero estaban casi todas sin terminar y sin pagar", afirmó el funcionario.En esa línea, precisó que ya se entregaron "165 ambulancias y seguimos". "Inauguramos 145 CAPS y seguimos. Realizamos obras en 87 hospitales y triplicamos las camas de terapia intensiva. Recibimos un sistema con 56 mil personas de los cuales 15.600 eran médicos y hoy tenemos 80 mil trabajadores con 17.000 médicos", agregó."Además de mentirosa, habla de cosas que no sabe como la mortalidad infantil. Antes de su gestión entre 11/15 descendió 1,9. En su gobierno 0,8. Solamente en los primeros años de Kicillof (20/21) bajó 1,2 llegando al récord de 7,9", subrayó.Por su lado, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se refirió a la gestión educativa de Kicillof y dijo que "como morenense no olvido el crimen social sucedido por desidia de Vidal cuando gobernó la provincia, que terminó en la explosión evitable de la Escuela N°49 de Moreno, que se cobró las vidas de nuestros queridos Sandra y Rubén, del cual el próximo 2 de agosto se cumplen cinco años".Asimismo, el jefe de asesores del gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, se preguntó: "¿Esta es la gobernadora que dijo que no había que crear mas universidades porque los pobres no llegan? Bueno, ayer con Kicillof en el marco de "Puentes" inauguramos el centro universitario número 13 de nuestra gestión y se están construyendo 22 más".