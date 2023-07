Cerruti: "Se entiende la frustración de Macri porque le fue muy mal en su gobierno"

Foto Victoria Gesualdi.

Foto Pepe Mateos.

"Entiendo la frustración de Macri después de que le haya ido tan mal en su gobierno. Trata de negar las cosas que están sucediendo cuando su gobierno fue desastroso" Gabriela Cerruti

Foto Presidencia.

"Hubo un gobierno que realmente se dedicó a inventar soluciones que no existían para que la población se quede en su casa. Se consiguieron vacunas y se abrieron hospitales. Es un recuerdo que tarda en decantar pero es por las cosas por las que Alberto Fernández va a ser recordado" Gabriela Cerruti

La portavoz de la Presidencia,tras la inauguración del(GPNK) al afirmar que su gobierno "fue desastroso", al tiempo que consideró que Alberto Fernández "va a ser recordado como alguien que hizo una gran presidencia"."Entiendo la frustración de Macri después de que le haya ido tan mal en su gobierno. Trata de negar las cosas que están sucediendo cuando su gobierno fue desastroso", aseguró Cerruti este miércoles en declaraciones a Radio AM 990.La portavoz se refirió a las críticas del expresidente y otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) respecto de los plazos para la inauguración del gasoducto y recordó que"en todas las obras paralizadas y sin pagar".En ese sentido, Cerruti destacó la "profunda emoción" tras la inauguración del gasoducto, que se realizó el domingo en Salliqueló, y señaló que Vaca Muerta, la nacionalización de YPF y la apertura del gasoducto "van a ser estudiados como un hito de la historia argentina".Por otra parte, Cerruti aseguró que el presidentey sostuvo que "el tiempo pone las cosas en su lugar"."El Presidente y nuestro candidato (Sergio Massa) tenemos mucho para decir de las bases que sentamos para el futuro. Somos el único espacio que puede darle certidumbre a la sociedad porque con todas las dificultades que hemos atravesado, a mi me toca decir los jueves los números de lo que está pasando y son increíbles", remarcó.En ese sentido, ponderó "cómo se cuidó a la gente" durante la pandemia de coronavirus y dijo que "es difícil contar lo que podría haber pasado y no pasó"."Hubo un gobierno que realmente se dedicó a inventar soluciones que no existían para que la población se quede en su casa. Se consiguieron vacunas y se abrieron hospitales. Es un recuerdo que tarda en decantar pero es por las cosas por las que Alberto Fernández va a ser recordado", explicó y agregó que "la voz del Presidente llevando la de Latinoamérica en foros internaciones tiene una potencia que nadie deja de reconocer"."Esto es el peronismo: debate y discute cuando tiene ideas de hacia dónde quiere ir o cómo hacerlo mejor. Y cuando hay que ordenarse y conducir el proceso que viene, sucede y es lo que pasó", afirmó sobre las tensiones que se vivieron dentro de la alianza oficialista."La coalición de gobierno se mantuvo muy bien durante todo este año en medio de fuertísimos debates sobre a dónde profundizar, qué priorizar y cuestiones de personalidad que nunca dejan de existir en la política como en todos los ámbitos humanos", añadió.Finalmente, la portavoz criticó que durante todo el gobierno el oficialismo "tuvo que discutir con la oposición y los medios de comunicación" y sostuvo que "hay que correrse del ruido mediático y de la oposición que le dicen barbaridades a todo el mundo"."Los medios hacen crecer personajes porque le parecen un buen show aunque sea agresivo, pelea o es violento. Eso termina consolidándose en fenómenos sociales y políticos que pueden ser muy graves", completó.